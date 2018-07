Dodik: Modriča primjer rješavanja infrastrukturnih problema

MODRIČA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da lokalna vlast Modriče na čelu sa načelnikom Mladenom Krekićem godinama uspješno rješava lokalne i ostale infrastrukturne probleme, te izrazio zahvalnost što se ova opština uključila u rješavanje imovinsko-pravnih pitanja u projektu izgradnje auto-puta od Doboja, Brčko distrikta do Bijeljine.

"To je veliki infrastrukturni projekat koji će znatno poboljšati komunikacione sposobnosti stanovništva na ovom prostoru i zahvalni smo opštini što se rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja uključila u ovaj projekat", rekao je novinarima Dodik nakon sastanka sa načelnikom Modriče i njegovim saradnicima.

Dodik je podsjetio da su potpisani neki aranžmani o realizaciji projekta koji je želja Republike Srpske, a to je izgradnja auto-puta od Doboja, preko Johovca i Modriče, Brčkog do Bijeljine i Drine, istakavši da se dugo godina o tome priča, te da se sada može reći da je okvirni rok da se to uradi oko pet do šest godina.

Predsjednik Srpske je naglasio da Brčko distrikt gradi obilaznicu koja će biti spojena na ovaj auto-put, jer je to strateški komunikacioni pravac koji se gradi od Banjaluke, preko Doboja, Modriče, Brčkog, Bijeljine do Drine, te da će zajedno sa Srbijom biti građen dio auto-puta od Drine do granice sa Brčko distriktom.

Dodik je podsjetio da je sa partnerima dogovoreno da se gradi auto-put angažovanjem sredstava, prije svega, kineskih banaka i da u tom pogledu vjeruje da će se održati dinamika poslova. "Ovo je jedan do važnih projekata koje smo planirali i svaki put u Modriči pričamo o tome", kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, važno pitanje je šta je učinjeno u sistemu zaštite od velikih voda, jer je Modriča bila izložena poplavama i šteti. "Informisan sam da sistem zaštite od poplava funkcioniše, a naravno nikada se ne može biti siguran od nepogode kakva je bila 2014. godine", rekao je predsjednik Srpske.

Dodik je dodao da vjeruje u rukovodstvo Modriče na čelu sa Krekićem.

"Modriča je integrisana u Republiku Srpsku na najbolji način i oni koji će pokušati u izbornoj kampanji da umanje rezultate ne mogu da sklone sve što su Krekić i njegova ekipa ostavili iza sebe", naglasio je Dodik i dodao da mnogi projekti koji su zajedno sa Vladom Srpske urađeni govore o tome da je riječ o uspješnoj lokalnoj upravi.

Načelnik opštine Mladen Krekić rekao je da je predsjednika Dodika upoznao o projektima koji će se realizovati sredstvima koje je u iznosu od 1.000.000 KM Modriči dodijelila Vlada Republike Srpske. "Najveći dio sredstava biće uložen u izgradnju infrastrukture na prostoru cijele opštine", pojasnio je Krekić.

On je naglasio da će se na izlazu iz grada izgraditi kružni tok na ukrštanju regionalnih puteva Modriča-Doboj i Modriča-Odžak.

Krekić je istakao da će značajna sredstva biti uložena i u asfaltiranje ulica u novim izbjegličkim naseljima, a plan je i da se do kraja godine na prostoru opštine realizuje više od 100 malih i krupnih projekata, koje će finansirati Vlada Srpske, opština sredstvima lokalnog budžeta, drugi donatori i stanovnici Modriče.

Sastanku u zgradi opštine prisustvovao je poslanik u Narodnoj skupštini Srpske Bojan Vidić, te Miladin Dragičević, savjetnik predsjednika Srpske za obnovu, rekonstrukciju i održivi povratak raseljenih i izbjeglih lica i odnose sa nevladinim sektrom i vjerskim zajednicama.