Dodik: Mrkonjić Grad jedna od najperspektivnijih opština u Srpskoj

MRKONJIĆ GRAD- Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je večeras u Mrkonjić Gradu opštinskoj izbornoj konferenciji SNSD-a, na kojoj je ponovo za predsjednika opštinskog odbora stranke izabran Zoran Tegeltija.

Dodik je istakao da Mrkonjić Grad ima čim da se ponosi, jer je to danas jedna od najperspektivnijih i najsređenijih opština u Republici.



"Mrkonjić je bio razrušen, devastiran, učinili smo sve da to bude jedna od najperspektivnijih opština u Srpskoj. Ovdje smo devet puta pobijedili u neprekidnom nizu na izborima", naglasio je Dodik i dodao je to sve bilo moguće zato što je opštinska organizcija u Mrkonjiću dala važne kadrove i za opštinu i za Republiku.

Dodik je naveo da su ti ljudi predano radili, rukovodili i obavljali svoje dužnosti, te zahvalio stanovnicima Mrkonjić Grada za podršku koju daju SNSD-u.

Tegeltija je napomenuo da se danas obilježava 20 godina SNSD-a u Mrkonjić Gradu, da su svi dobri projekti u ovoj opštini realizovani zahvaljujući SNSD-u, te poručio da će ova stranka i dalje biti najjača politička opcija u Mrkonjić Gradu.



Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović čestitala je Mrkonjićanima na dobrim rezultatima koje ostvaruju na izborima.



"Sigurna sam da ćemo i ove godine svi zajedno dati doprinos jednoj velikoj i dobroj ideji, a to je jaka Republika Srpska i zadovoljni naši građani", rekla je Cvijanovićeva.