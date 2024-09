Dodik: Riješićemo decenijski problem gudronske jame

MODRIČA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je gudronska jama kod Modriče decenijski problem koji mora biti riješen i da će to država uraditi.

Dodik je naveo da je podrška Vlade od 351.000 KM za sanaciju požarišta jame samo pokušaj da se sanira i obezbijedi sigurnost, ali da se mora naći trajno rješenje sa adekvatnim i renomiranim kompanijama.

On je napomenuo da je to trebalo da uradi rafinerija ulja koja je tu odlagala svoj nus proizvod, ali da se to nikada nije desilo, već se ušlo u privatizaciju sa Rusima koji su krenuli modernizaciju i možda nisu bili spremni da rješavaju probleme nastale prije njih.

"Mi ćemo to da uradimo. Mora država da to uradi i mi ćemo zaštititi ovaj kraj i ljude ovdje", rekao je Dodik novinarima u Modriči.

Vlada Republike Srpske dala je danas podršku Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srpske za sufinansiranje sanacije požarišta gudronske jame u opštini Modriča u iznosu od 351.000 KM.

