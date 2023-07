Dodik: Rudo dobija novi zamah s početkom izgradnje HE "Mrsovo"

RUDO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je danas dan kad Rudo dobija novi zamah jer će početi izgradnja Hidroelektrane "Mrsovo u vrijednosti više od 90 miliona evra, u okviru standarda EU.

Dodik je istakao da su se i prethodni funkcioneri bavili pitanje izgradnje Hidroelektrane "Mrsovo", ali da je ova vlast uspjela da ovaj energetski objekat vrati u vlasništvo Srpske.

"Vraćena je matičnom preduzeću 'Elektroprivreda Republike Srpske', ona se gradi i investira se u okviru toga", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka sa načelnikom opštine Rudo Dragoljubom Bogdanovićem.

On je rekao da je sa prethodnim nosiocem koncesije dogovoreno, projekat je kupljen i sada pripada potpuno preduzeću "Elektroprivreda Republike Srpske", prenosi Srna.

Dodik je rekao da je napravljen ugovor sa turskom kompanijom koja ima na desetine izgrađenih sličnih objekata, a koja je ponudila najbolje uslove, te se bez zastoja kreće u realizaciju.

"Snaga Hidroelektrane je predodređena činjenicom da je potopljeno zemljište skraćeno jer nije obuhvaćeno ono što se nalazi u Srbiji zato što bismo ušli u formalnopravne probleme sa nivoom BiH, kako to obično i biva. To je ukupno više od 90 miliona evra i u okviru je standarda EU", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da je prije nekoliko dana otvoren i projekat vezan za sisteme hidroelektrana "Gornji horizonti" u Nevesinju, te naglasio da Srpska u ovom trenutku ima 500 miliona stranih investicija više nego prošle godine.

"Republika Srpska ima dobre makroekonomske pokazatelje, istorijski maksimum prema broju zaposlenih, a istorijski minimum prema broju nezaposlenih", rekao je Dodik i dodao da se u Srpskoj nudi sve više radnih mjesta, ali i da je sve više ljudi koji biraju radno mjesto u Srpskoj.

Osim puta Rudo-Mioče, koji finansira Srbija, Dodik je najavio da će biti rađena i dionica puta koja će Rudo probližiti Zlatiboru.

"Ta trasa se već probija i do Nove godine će biti definisan način na koji će biti izgrađena", istakao je Dodik.

On je rekao da će "Elektroprivreda Republike Srpske" biti zadužena da prilikom realizacije svih projekata sanira sve što eventualno radovima bude ugroženo.

"To će biti oko pet miliona KM za sređivanje nekih potočnih voda, za prečistače za vodu, u sela ćemo dovesti asfaltne puteve, a dogovorićemo se kako ćemo to riješiti", rekao je Dodik. On je naglasio da je danas dan kad Rudo dobija novi zamah, te da to ulijeva novu nadu u život.

"Republika Srpska se bori za svaki pedalj teritorije i za svakog čovjeka", rekao je Dodik.

Sastanku u opštini Rudo prisustvovali i generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.

U Rudom će danas biti ozvaničen početak gradnje HE "Mrsovo" na rijeci Lim instalisane snage 37,3 megavata i prosječne godišnje proizvodnje 140,6 gigavat časova.