Dodik: Srpska će pomoći projekte u Mrkonjić Gradu

MRKONJIĆ GRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je Mrkonjić Grad uspješna lokalna zajednica u kojoj je obnovljen život nakon destrukcije koju su počinile hrvatske i muslimanske snage u proteklom ratu.

Dodik je nakon sastanka u Mrkonjić Gradu sa načelnikom opštine Draganom Vođevićem, kojem je prisustvovao i predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija, rekao novinarima da su razgovarali o uređenju puta od Karanovca do Crne rijeke, te da je dogovoreno da se do kraja godine napravi sveobuhvatan projekat rekonstrukcije.

"To bi podrazumijevalo proširenje, rješavanje nekih spornih tačaka, eventualno probijanje nekih tunela, u svakom slučaju, rekonstrukcija koja će zadovoljiti funkcionalnost u narednih nekoliko decenija", objasnio je Dodik.

Dodik je rekao da će prioritet u rebalansu preduzeća "Putevi Republike Srpske" biti sredstva za rekonstrukciju crne tačke - Šervalov kuk kako bi se to mjesto učinilo funkcionalnim i smanjila opasnost od stradanja.

"Druga važna stvar o kojoj smo razgovarali je izgradnja auto-puta, u prvoj fazi to podrazumijeva izgradnju od Banjaluke, odnosno od Klašnica preko Manjače do Čađavice, to će biti spoj sa ovim gradom, a nakon toga ćemo razmišljati kako ćemo ići dalje", rekao je Dodik.

On je naveo da je dogovoreno da se se obezbijedi i 500.000 KM za rekonstrukciju Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", te dodao da će ta sredstva biti doznačena resornom ministarstvu.

Dodik je rekao da je važno da je ova lokalna zajednica odlučila da gradi i javni bazen, te dodao da će Republika Srpska za to doznačiti oko 500.000 KM u ovoj godini.

"Razgovarali smo i o obnovi ski-lifta, koji je funkcionisao prije rata, o rekonstrukciji gradske saobraćajne mreže, kao i o izgradnji i rekonstrukciji lokalnih puteva", naveo je Dodik.

Načelnik opštine Vođević je rekao da su razgovarali o više tema značajnih za lokalnu zajednicu.

"Pričali smo prvenstveno o ulaganju u infrastukturne projekte, te o poslovima za koje možemo očekivati pomoć sa više nivoa, naročito iz Republike Srpske", dodao je Vođević.

On je izrazio zahvalnost srpskom članu u Predsjedništva na iskazanom razumijevanju i na obećanoj pomoći.

"Prvenstveno je tu izgradnja magistaralnih puteva i naravno da se krene u izgradnju auto-puta Banjaluka-Čađavica", dodao je Vođević.