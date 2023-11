Dodik obišao radove u Trebinju: Ovo će biti regionalna bolnica

TREBINJE - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Trebinju, nakon obilaska radova na novoj bolnici, da će se zdravstveni sektor, i nakon izgradnje ove zdravstvene ustanove, i u istočnoj Hercegovini i cijeloj Republici Srpskoj konstantno zanavljati, a Vlada RS je tu da prati i inovacije i nova ulaganja.

Izrazivši zadovoljstvo dinamikom radova, Dodik je istakao da ne sumnja da će od avgusta do oktobra 2025., do kada je planiran kraj radova na novoj bolnici, ona biti stavljena u funkciju, jer će nakon završenih građevinskih radova biti odmah i opremljena, ali će i specijalizacija novih kadrova ići svojim tokom.

"Radovima koji su u poodmakloj fazi dokazujemo da sve ide planiranom dinamikom i da ćemo imati jedan velelepan objekat, svjesni da će ovo biti bolnica regionalnog karaktera koja će privući pacijente sa svih ovih prostora, ali i Crne Gore, pa i Hrvatske, s obzirom da se planira medicinski kompleks u kome će bit ii komercijalni dio”, kazao je na gradilištu predsjednik Dodik.

Izrazivši zahvalnost stručnjacima koji su pomogli pri izradi idejnog projekta, poput profesora Predraga Peška iz Beograda, on je napomenuo da se redovno isplaćuju izvođači kojim je do sada isplaćeno 18 miliona maraka, a rebalansom budžeta je odobreno još 25 miliona, dok će u narednim godinama do završetka biti izdvajano po 32 miliona maraka i još pet miliona po završetku svih radova.

"Vjerujem da ću na proljeće, kada opet budem dolazio ovdje, vidjeti značajan dio završetka radova, pa poručujem i onim koji u ovaj projekat nisu vjerovali – da dođu ovdje i sami vide i objekat i jedan tim koji radi zajedno i raduje se ovom uspjehu i ovoj, jednoj od najzahtjevnijih investicija u zdravstveni sektor Republike Srpske, poslije Kliničkog centra u Banjaluci", pojasnio je Dodik.

Direktor Bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta je potvrdio da je plan izvođača da kompletna gruba gradnja bude završena još u februaru i da se postave otvori, kako bi se mogli izvoditi unutrašnji radovi, a za to vrijeme menadžemnt Bolnice Trebinje radi na osposobljavanju novog kadra.

"Radimo na edukaciji od srednjeg medicinskog kadra do doktora i ovim putem pozivam cjelokupan medicinski kadar da nam se jave, jer je već u toku jedan konkurs, s obzirom da će ovo biti bolnica novog doba u kojoj će se liječiti pacijenti iz Trebinja, Hercegovine, Republike Srpske, ali i cijele BiH i regiona”, kazao je Lambeta, zahvalivši predsjedniku koji je prepoznao značaj potreba Trebinja za novom bolnicom.

Zadovoljstvo dinamikom poslova je izrazio i šef projekta Vukota Pušara, koji je pojasnio da se paralelno rade tri funkcionalna dijela – poliklinika, stacionar i funkcionalni dio, s tim što se ubrzano radi na poliklinici, u koju najprije dolazi i oprema i ona će se prva staviti u funkciju.

"Polikliniku ćemo, za razliku od druga dva objekta, nastojati ugrubo završiti do Nove godine, kako bi odmah poslije praznika nastavili druge instalaterske i zanatske radove", rekao je on, preciziravši da se na poliklinici trenutno radi završna ploča, na funkcionalnom dijelu je završen prvi nivo, dok se na stacionaru radi već prva etaža, a okolno uređenje je urađeno do pozicije sitnog nasipa i asfaltiranja.

Dodik je prije obilaska nove bolnice uručio Odjeljenju pedijatije Bolnice Trebinje jedan transportni i dva stacionarna inkubatora, kao i pulsni oksimetar i perfuzor, te drugu različitu opremu – kreveti, stolovi, stolice, prateća kolica za intrahospitalni prevoz novorođenčadi, vrijednosti 115.000 maraka pez PDV, a sve u okviru akcije “S ljubavlju hrabrim srcima”.

“Gledali smo da se oprema rasporedi onako kako je ona potrebna zdravstvenim ustanovama, pa su se u udruženju pedijatara jednoglasno dogovorili da se sve podijeli po potrebama in a pravi način, što me vrlo raduje”, kazao je Dodik.

To je potvrdila i načelnica Odjeljenja pedijatrije dr Ljiljana Buha, preciziravši da će novorođenčad kojoj je to potrebno, zahvaljujući ovoj opremi imati sigurniji transport i sigurniju adaptaciju na nove uslove života.

Direktor Bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta je ovom prilikom istakao da je u pitanju najsavremenija oprema, ali se u narednom periodu nastavlja i nabavka novih, još savremenijih aparata koji će poslužiti u budućnosti i novoj bolnici.

