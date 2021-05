Dodik u Gacku: Dogovorena realizacija kapitalnih projekata

GACKO - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik i rukovodstvo opštine Gacko dogovorili su da uskoro počne realizacija kapitalnih projekata na području ove lokalne zajednice koju će podržati institucije Republike Srpske.

"Za desetak dana ovdje će biti ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić jer će početi projekat energetske efikasnosti uređenja osnovne škole, vrtić će biti finansiran iz kabineta predsjednika Republike, Vlada će pomoći da se koncipira i razvija projekat za mlade bračne parove", rekao je Dodik.

On je nakon sastanka rekao da su načelnik Gacka Ognjen Milinković i njegovi saradnjnici najbolji izbor za ovo mjesto, te da je danas tu da ih podrži.

"Sada možemo da koordinisano napravimo nekoliko zajedničkih velikih projekata", naveo je Dodik poslije sastanka u zgradi opštine Gacko.

On je rekao da su za dionicu puta Vrba-Desivoje, od Foče do Gacka, odobrena tri miliona KM i da će to početi da se rješava u ovoj godini.

Prema njegovim riječima, nevjerovatno je da su ljudi koji su vodili opštinu Gacko prokockali silne godine i novac iz "Termoelektrane", a da nisu riješili pitanje vodosnabdijevanja Gacka, koje je dočekalo načelnika Milinkovića.

Dodik je ukazao da je neophodno bez oklijevanja broj zaposlenih u opštini svesti na održiv nivo i naveo da 50 odsto sredstava opštinskog budžeta ide za zaposlene samo u administraciji, što je neprihvatljivo.

"Neprihvatljivo je da ova opština koja prema standardima treba da ima 35 zaposlenih u administraciji ima 230. Neko je pokušavao da na teret budućnosti ovog grada rješava male partijske probleme, zapošljava ljude koji nemaju šta da rade, koji su na neki način najveći teret za razvoj Gacka", rekao je Dodik.

On je istakao da je cilj da se opština razvija i da se tako omogućava zapošljavanje, te dodao da će biti pomognut i završetak crkve u Gacku, kao i važan projekat sportske dvorane.

"Načelnik i njegova ekipa imaju dva zadatka. Jedan je da riješe pitanje viška radnika, a drugi da naprave cjelovit projekat vodovoda i kanalizacije", rekao je Dodik i dodao kako je ohrabrio načelnika da što prije sačini taj projekat, a nakon toga će institucije Srpske obezbijediti sredstva za tu namjenu.

Milinković je rekao novinarima da je sa Dodikom dogovoreno da se uskoro krene sa kapitalnim projektima na području opštine Gacko čiju će realizaciju pomoći Vlada Republike Srpske, kao što su uređenje Trga, izmještanje pijace, izgradnja stambene zgrade za mlade bračne parove.

On je ovom prilikom zahvalio Dodiku za podršku.