Dodik u Trebinju: Hercegovina nije zapostavljena

TREBINJE - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem i načelnicima opština Istočne Hercegovine u Gradskoj upravi u Trebinju, gdje su razgovarali o privrednoj i infrastrukturnoj problematici ove regije, a u narednih desetak dana slijede obilasci republičkih vlasti svih šest opština.

Nakon sastanka je zaključeno da Hercegovina nije zapostavljena i da je ova regija uvijek u fokusu, te da su riješeni mnogi kapitalni projekti, ali, kako je istakao Dodik, problemi ne stoje, kao što ne stoji ni život, ali ih treba rješavati i oni se rješavaju.

"“Već u narednih desetak dana ćemo se pojaviti u svakoj opštini posebno, zajedno sa predsjednikom Vlade RS i ministrima nadležnim za probleme koje su kandidovali načelnici pojedinih opština, pokušavajući zajedno iznaći rješenja”, istakao je Dodik.

Podsjetio je da se nova regionalna bolnica u Trebinju gradi brže nego je to predviđeno, da je grad Trebinje već riješio brojne infrastrukturne problem, ali će sa republičkog nivoa ovdje biti podržana i gradnja kongresnog centra-

U u drugim opštinama će fokus biti na saniranje stanja u Nevesinju, u čemu se dosta uspjelo, da nerazvijene opštine dobiju bolje putne komunikacije i vjetroparkove i solarne elektrane, a to će, kako dodaje, popraviti i život u ovim opštinama.

Gradonačelnik Trebinja je istakao da su se svi načelnici složili kako su tri ključna razvojna pravca Istočne Hercegovine i to energetika, poljoprivreda i turizam, u čemu je najbitnija putna komunikacija i ona se polako rješava.

"Najveći problem su putna komunikacija Foča-Tjentište i tu se kreće sa radovima, ali slijedi i nastavak puta Žegulja – Stolac, što je planirano da se radi u ovoj godini, a u sklopu projekata u samom Trebinju će se graditi i kongresni centar, u ovoj školskoj godini će se otvoriti i Odsjek Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, ali rješavamo i vodosnabdijevanje, navodnjavanje, putnu infrastukturu uz podršku Vlade RS", kazao je Ćurić.

Načelnici opština Berkovići i Ljubinje, kao najnerazvijenijih u Istočnoj Hercegovini, složili su se da je dobro što je došlo do ovakvog sastanka i što slijede obilasci predstavnika Vlade RS svim lokalnim zajednicama juga Srpske.

“U narednih 15 dana ćemo se kabinetu predsjednika RS i Vladi RS obratiti sa konkretnim prijedlozima, pa ćemo do kraja aprila imati posjete predsjednika Vlade Radovana Viškovića i ministara, a Berkovićima konkretno je prioritetan put Berkovići-Nevesinje, vjetroelektrana Hrgud, regionalni put Bileća – Berkovići – Stolac, odnosno Krivača – Do, a kada dođe do razgovora znaće se i krajnji ishod”, kazao je Nenad Abramović, načelnik opštine Berkovići.

Načelnik Ljubinja Stevo Drapić je izrazio naročito zadovoljstvo zbog obećane rekonstrukcije puta Stolac – Ljubinje, odnosno, nastavak dionice preko prevoja Žegulja.

"To je jako bitno za opštinu Ljubinje, ali donekle i za samo Trebinje, odnosno, turizam u Trebinju i tranzit kroz naš grad, a obećano nam je da će se ta dionica rješavati ove godine, ali imamo i obećanja o postavljanju solarnih elektrana i vjetroparkova, kakav resurs zaslužuje Ljubinje iz razloga što smo jedina likalna zajednica u Istočnoj Hercegovini koja nema nikakve benefite od elektro Sistema", kazao je Drapić, dodavši da veoma raduje i vijest da je Dodik obećao donaciju od 50.000 maraka jedinom ljubinjskom premijerligašu – odbojkaškom klubu.

