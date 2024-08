Dodik zadovoljan realizacijom višemilionskih projekata u Trebinju

TREBINJE - U Trebinju se u posljednjih nekoliko godina kontinuirano realizuju višemilionski projekti, ali je među njima najprioritetniji dovršetak nove bolnice i putna infrastruktura, zaključeno je nakon sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića.

"Trebinje je u posljednjim godinama postao prepoznatljiv grad u regionu, na čemu moram zahvaliti i gradonačelniku i njegovom timu zato što su pokazali, ne samo da u gradu drže sređeno stanje, već bilježe stalni napredak, gradeći zajednički niz kapitalnih objekata koji su u posljednjih desetak godina obilježili istoriju ovog grada“, istakao je Dodik, apostrofirajući za budućnost dovršetak bolnice, ali i rješavanje putne komunikacije.

Iako ljudi koji žive u Trebinju, kako objašnjava, možda i ne vide taj napredak i promjene, on je istakao da će bolnica, koja treba biti dovršena u oktobru iduće godine, biti, ne samo zdravstvena logistika Trebinja i okoline, nego će se ovdje razvijati i zdravstveni turizam.

"Ona treba da treba da dopuni sve ovo što je ovdje potrebno i da se razvije jedan novi segment koji se terminski naziva zdravstveni turizam, što znači da će bolnica sa stanovišta opreme, kvaliteta kadrova i svega ostalog, za šta je garant profesor Peško, privući veliki broj pacijenata iz regiona, pa i šire, jer je po standardima za mjesto kakvo je Trebinje dovoljna upola manja bolnica", kazao je Dodik.

Iako je nekada Trebinje bilo putno izolovano sa svih strana, pa je urađen prevoj Čemerno, put prema Herceg Novom, rekonstruisan put prema Ljubinju, Dodik ipak, kao ni građani Trebinja, nije zadovoljan putnom infrastrukturom u ovom dijelu Republike Srpske.

"U Prostrornom planu RS se predviđa gradnja brze ceste od Trebinja do Višegrada i ona bi išla i teritorijom Republike Srpske, odavde do iza Foče do blizine Rudog i spušta se prema graničnom prelazu Vardište, priključujući se na auto put koji treba da bude izgrađen na dijelu Sarajevo – Beograd“, kazao je Dodik,

On je pojasnio da je nedavno bio u Turskoj i uvjerio se da postoji dio novca potrebnog za put od Vardišta do Istočnog Sarajeva, a postoji potpisan i predugovor sa jednom kineskom kompanijom koja bi projektovala brzu cestu od Trebinja, prema Bileći i dalje prema Gacku i Foči, gdje se trenutno rješava put prema Šćepan Polju sa krakom koji se odvaja prema Tjentištu.

On je i ovom prilikom izrazio odlučnost gradnje aerodroma u Trebinju, gdje će se ubrzati otkup zemljišta i rješavanje ostalih dozvola, što su, kako kaže, kapitalne i prioritetne investicije koje bi enormno povećale rast krajnjeg juga Srpske i u turističkom i u privrednom smislu.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je, zahvalivši predsjednku na podršci u dosadašnjem privrednom, infrastrukturnom i kulturnom razvoju grada, potvrdio da su ovi segmenti ono što je prioritetno i što se treba realizovati u narednom periodu.

"Nova bolnica je najveća investicija od stvaranja republike na području grada Trebinja, značajna ne samo za naš grad, već i za cijelu regiju, jer je to nešto što se od ranije procjenjivalo kao slaba tačka grada, pa očekujemo nakon izgradnje i bolju zdravstvenu zaštitu i da zaživi zdravstveni turizam“, rekao je Ćurić.

Pojašnjavajući da u narednih mjesec dana slijedi otkup zemljišta za gradnju aerodroma, on je izrazio nadu i u realizaciju ostalih infrastrukturnih projekata, te kongresnog centra i mnogih drugih sportskih i kulturnih objekata.

