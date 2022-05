"Dok mi nisu prvi meci zazujali oko glave nisam mogao da shvatim šta je rat"

DOBOJ - Tri decenije nakon osnivanja Vojske RS njeni nekadašnji pripadnici iz Doboja, među kojima su neki od njih danas funkcioneri prisjetili su se početka rata u BiH i uniforme koju su u proljeće 1992. obukli.

Većina njih u svojim ranim tridesetim godinama, nisu tada smatrali da će rat trajati godinama.

"Dok mi nisu prvi meci oko glave zazujali ja nisam mogao da uopšte shvatim šta je rat zato što smo mi rođeni i živjeli u miru, i trebalo je vremena da se priviknemo na to. Kada je započeo rat, neki peti šesti dan smo mi bili na Krnjinu, i pitaju nas mještani tog sela šta mislite koliko će ovo trajati. Naravno, da bih se napravio važan, kao da ja znam mnogo o tome, rekao sam to će trajati skoro koliko i Drugi svjetski rat, trajaće tri, četiri godine. Oni kada nisu popadali u nesvijest. Naravno, ni ja tada nisam znao da će to tako dugo trajati", kazao je Mirko Okolić, pomoćnik ministra odbrane BiH, te dodao da je pripadnik VRS postao u 34 godini.

"Tada sam bio mlad, imao sam 31 godinu, i stupio sam od početka u VRS sa jedinim ciljem da odbranimo prije svega svoje ognjište, svoju porodicu, i svoj kraj na Vučijaku. U početku se nisam ni snalazio jer nisam školovan da budem vojnik, ali eto sila prilika je natjerala da branimo sve", prisjetio se Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Doboja.

U periodu od 1992. do 1995. godine poginulo je 1850 pripadnika VRS i policije, ranjeno ih je više od 4000, a među njima je i Dušan Đekanović.

"Bio sam na ratištu dole prema Brodu, Koridor, i bio sam na ozrenskom ratištu gdje sam 5. oktobra 1995. i stradao, ostao sam bez noge, ruka jedva ostala. Ali, eto živ sam, pa opet daleko bolje nego oni što su živote dali", rekao je Đekanović.

Povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Vojske RS defile ratnih zastava prošao je Celjskom ulicom do hrama Rođenja prestvete Bogorodice gdje je održan parastos za sve poginule borce.

"S ponosom gledam ove ratne zastave, koje nose ovi mladići, predstavnici VRS iz Trećeg pješadijskog puka. Svaka ta zastava je zalivena i krvlju, i suzama i znojem, kao i svaki pedalj naše zemlje, svaka ta zastava priča svoju priču", naveo je Pero Tubić, predsjednik Gradske boračke organizacije Doboj.

"Doboj je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata imao strategijski značaj kako za ovu regiju, tako i za cijelu Republiku. On je bio i danas je najbitnija saobraćajna raskrsnica zbog čega je na ovom području gravitirala Operativna grupa Doboj, a što samo po sebi najbolje govori koju je pažnju vojska RS posvećivala cijelom ovom području", izjavio je Milorad Krajšumović, komandant Trećeg pješadijskog (RS) puka Oružanih snaga BiH.