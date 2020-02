Dom učenika u Doboju stigle savremene mašine za veš

DOBOJ - Umjesto s dvije obične veš-mašine i klasičnom peglom, čistoću posteljine, ćebadi, zavjesa i drugog inventara zaposleni u vešeraju dobojskog Doma učenika ubuduće će održavati uz pomoć profesionalne mašine za pranje veša, savremene sušilice i valjka za peglanje.

"U mašinu može da stane oko 18 kilograma, a imali smo dvije mašine kapaciteta pet i po i šest kilograma. Proces pranja na otkuvavanju traje sat i 27 minuta, a šareno pere 45 minuta. Sušenje traje 25 minuta na 45 stepeni, taman da bude za peglanje... Do sada smo imali male mašine, radila sam s peglom, a sada će nam biti dosta lakše, imamo valjak, sušilicu, industrijsku mašinu", priča Dragana Jović, radnica u vešeraju.

Nabavku nove opreme za Dom učenika finansirala je Gradska uprava s oko 30.000 KM.

"Mašine su stigle iz Slovenije i imali smo juče još jednu provjeru. Dva puta je bila provjera za pokretanje nekih programa jer su to ozbiljnije mašine, a imali smo čak i obuku dva radnika da mogu da rade na njima", kaže Saša Šumatić, direktor Doma učenika, te dodaje da je oprema instalirana u podrumskim prostorijama u kojima su elektro i vodovodne instalacije prilagođene za njihov rad.

Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, najavio je da će lokalna vlast finansirati još jedan projekat.

"Grad Doboj će izdvojiti sredstva za sanaciju mokrih čvorova, koji su za učenike najbitniji, tuš-kabine i taj higijenski dio u ovom domu. Predračunska vrijednost je nešto manje od 100.000 KM. Pored toga, menadžment ima i projekat energetske efikasnosti. Zajedno ćemo tražiti sredstva i za to, jer cilj i želja su nam da popravimo uslove kako za korisnike Doma učenika, tako naravno i za zaposlene", izjavio je Jerinić.

"Projekat podrazumijeva zamjenu kompletne stolarije, to se odnosi na energetsku efikasnost, a onda imamo fasadu i izolaciju. Ne znam da li ćemo uspjeti, to bi vjerovatno podrazumijevalo i zamjenu krovne površine s obzirom na to da je ovaj krov već dotrajao", pojasnio je Šumatić.

Dom učenika kapaciteta 150 kreveta je građen šezdesetih godina prošlog vijeka, a u poplavama 2014. je pretrpio znatna oštećenja. To je sanirano, međutim značajnijih ulaganja u objekat nije bilo u skorije vrijeme.