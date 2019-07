Dragan Kičić napustio odbornički klub SDS-a

BANJALUKA - Odbornik SDS-a u Skupštini opštine Čelinac Goran Tubak izjavio je da je u ovoj lokalnoj zajednici došlo do nesvakidašnje situacije jer je predsjednik Opštinskog odbora ove stranke Dragan Kičić napustio odbornički klub čime je SDS po prvi put ostao bez kluba u lokalnom parlamentu.

Tubak je istakao da je Kičić iz samo njemu poznatih razloga odlučio da napusti Klub odbornika SDS-a.

"Klub odbornika SDS-a smo činili on, Darko Janković i ja. Iako smo Janković i ja prije godinu i po isključeni iz SDS-a, smatrali smo da trebamo da ostanemo u Klubu odbornika SDS-a da bismo zaštitili interese ljudi koji su glasali za nas na prošlim lokalnim izobrima. Predsjednik Opštinskog odbora SDS-a je izašao i time uništio i razbio Klub odbornika SDS-a", rekao je Tubak Srni.

Prema njegovim riječima, SDS je po prvi put od kada postoje višestranački izbori ostao bez odborničkog kluba u Čelincu.

"To je nastavak loših poteza. Umjesto da idemo u pravcu pomirenja i razgovora, da bismo probali da zajedno pravimo neku priču i da nas bude više, oni idu na razbijanje. Nadam se da će novo rukovodstvo stranke prepoznati situaciju u Čelincu i da će povući poteze da bi se stvari razvijale u boljem pravcu", naglasio je Tubak.

SDS je u Čelincu na lokalnim izobrima održanim 2018. godine osvojio pet odborničkih mandata, ali je sada pao na dva, dok je za odbornički klub potreban jedan više.

"Zbog lošeg odnosa prema jednom odborniku on je otišao u DNS, a potom nas je napustio još jedan. Loši potezi tadašnjeg predsjednika SDS-a Vukote Govedarice su doveli do raspuštanja opštinskog odbora poslije čega smo Janković i ja isključeni iz SDS-a. Mi smatramo da je to uradio nelegalno i bez razloga i mi nismo htjeli da idemo iz SDS-a. Još katastrofalniji potez je uslijedio sada jer novi predsjednik Opštinskog odbora napustio Klub odbornika. To mi je kao dugogodišnjem članu SDS-a potpuno nerazumno", istakao je Tubak.

SDS je u Čelincu opozicija, a vladajuću koaliciju predvodi SNSD.