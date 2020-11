Dragojević-Stojić: Pojedini članovi SDS radili za DNS

PRIJEDOR - Kandidat SDS-a za gradonačelnika Prijedora Maja Dragojević-Stojić rekla je za da je ovo bila jedna od najprljavijih kampanja te da su pojedini članovi ove stranke radili direktno za DNS.

"Ovo je bila jedna od najprljavijih kampanja u Prijedoru. Jedni su me prodavali, drugi su me kupovali i govorili da sam 'trojanski konj' SNSD-a i nikako nisu mogli da shvate da postoje ljudi čije ime i obraz i ime nema cijenu. Posebno sam razočarana mojim Gradskim odborom SDS-a, zato što su u prethodnom periodu napravili jednu izdaju, radili su na terenu, prvenstveno predsjednik GO Milan Tubin i nekoliko ljudi bliskih njemu, radili su protiv mene i kompletne ove kampanje i za interese DNS-a, kaže Dragojević Stojić, rekla je Dragojević-Stojić za ATV.