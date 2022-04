Duratović: Kovačević treba da podnese ostavku zbog vrijeđanja katolika

PRIJEDOR - Žarko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Prijedora, koji je juče, na Uskrs, uputio uvrede sugrađanima katoličke vjeroispovijesti, trebalo bi sam da podnese ostavku, smatra Mirsad Duratović, predsjednik Skupštine grada Prijedor.

U izjavi za "Nezavisne novine", Duratović je istakao da očekuje da bi Kovačević sam trebao da podnese ostavku iz moralnih razloga, što bi, kako kaže, bilo najkorektnije.

"To nije put za uspostavu suživota, pomirenja, građenja bolje budućnosti. Prijedor je grad koji nosi ratne traume. Umjesto da se pravi korak unaprijed, pojedinci koji obnašaju najveće funkcije u gradskoj upravi, vuku nas više koraka unazad. To što je on rekao nije stav ni Gradske uprave ni grada Prijedora", naveo je Duratović za "Nezavisne novine".

On je istakao da je sinoć imao pozive od predstavnika jedne nevladine organizacije iz Prijedora, a pitali su ga da li će pokrenuti inijativu za smjenu.

"Ja sam im rekao koji su zakonski propisu, a onda su oni rekli da će pokrenuti inicijativu, skupljanje potpisa za smjenu zamjenika gradonačelnika", naveo je Duratović.

Prijedlog za smjenu Kovačevića, po zakonu, može da podnese samo gradonačelnik Slobodan Javor, što on do ovog momenta nije učinio.

Izvor "Nezavisnih novina" iz Prijedora izjavio je da se jutros održavaju koalicioni sastanci u Prijedoru, u vezi sa jučerašnjim Kovačevićevim skandaloznim stavom. U ovom gradu koaliciju čine SNSD, Ujedinjena Srpska (čiji je Kovačević član), SPS, SP i PNP (Potkozarski narodni pokret).

Sjednica lokalnog parlamenta zakazana je za 27. april. Kovačević je na svom Facebook profilu, između ostalog, napisao nek je "vatikanistima daleko lijepa kuća".

"Kad se sjetim šta je katolički kler radio i radi Srbima, koliko je žrtva pod njihovim blagoslovom bilo, ne da ne mogu ništa čestitati, već ih se gnušam. Vatikan se i tekako bavio i politikom, po dobru ih nikad nismo zapamtili. Ko ne zna da je Bosna i Hercegovina i danas za njih terra misionaris, taj ništa ne zna", napisao je Kovačević.