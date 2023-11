Dvorcu kod Cazina vraćaju stari sjaj

CAZIN - Općina Cazin je raspisala tender za izbor izvođača radova na projektu obnove starog grada Ostrožac, nadomak Cazina, a za ove aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 2,7 miliona maraka.

Od ovog iznosa Vlada USK je obezbijedila dva miliona maraka, a ostatak grad Cazin i planirano je da radovi na rekonstrukciji, koja će obuhvatiti stari zamak koji se nalazi unutar ovog istorijskog kompleksa, započnu čim se okončaju procedure oko odabira izvođača radova.

Radi se o turističkoj destinaciji koju svake godine posjećuje veliki broj ljudi, ali je cijeli lokalitet, zbog neodržavanja, već godinama u vrlo lošem stanju.

Gradske vlasti u Cazinu su prije nekoliko godina pokrenule aktivnosti na restauraciji, pa je u međuvremenu urađena kompletna projektna dokumentacija, te istražni radovi vezani za geotehničko ispitivanje tla i temelja starog dvorca.

Također, tokom proteklog ljeta obavljeno je čišćenje unutrašnjosti dvorca od obrušenog materijala, a uklonjena je i gusta vegetacija koja je zahvatila vanjske zidove, te time zaustavljeno njeno štetno djelovanje na konstrukciju objekta.

Srednjovjekovni grad Ostrožac jedan je od očuvanijih istorijskih spomenika na ovim prostorima, te posjeduje značajan turistički i ekonomski potencijal.

Izgrađen je na strmoj uzvisini koja dominira kanjonom Une, a njegov prepoznatljivi simbol je bajkoviti dvorac koji golica znatiželju putnika koji prolaze ovim krajem.

Tvrđava se prvi put pominje u srednjovjekovnim dokumentima, a tokom osmanskog perioda Ostrožac postaje važna strateška utvrda i administrativni centar. Njime su preko 300 godina, po nasljednom pravu, upravljali kapetani iz porodice Beširević, sve dok Austrougarska monarhija nije okupirala Bosnu i Hercegovinu.

Po tom osnovu je porodica Beširević stari grad Ostrožac prodala Lotaru fon Berksu, bogatom i važnom austrougarskom činovniku, koji je u razdoblju od 1896. do 1905. godine bio načelnik bihaćkog okruga. On je na ovom lokalitetu izgradio dvorac u neogotičkom stilu, te se skupa s porodicom u njega uselio i živio do okončanja Prvog svjetskog rata.

Tokom perioda SFRJ dvorac je nacionaliziran i od tada se nalazi u državnom vlasništvu. Zanimljivo je kako su potomci Fon Berksovih prije petnaestak godina pred Općinskim sudom u Cazinu pokrenuli postupak da im se vrati oduzeta imovina, ali su taj spor izgubili.

