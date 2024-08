Eksplozije odjekuju deponijom u Kotor Varošu (VIDEO)

KOTOR VAROŠ - S obzirom na to da je na odavno zatvorenoj deponiji Duratovci u Kotor Varošu odbačen razni otpad koje je tu taložen godinama, pa i municija, vatrogasci i komunalci svako malo čuju detonacije prilikom gašenja požara na ovoj deponiji.

Kako su vatrogasci potvrdili za "Nezavisne", tu je zaostalo, bačeno raznorazno smeće, koje su ostavili neodgovorni ljudi.

"Tu ima municije, a konstantno se čuju eksplozije. To su jače i manje detonacije", ističu vatrogasci.

Slobodan Jurić, direktor Komunalnog preduzeća "Bobas", za "Nezavisne novine" kaže da je maloprije bio u policiji, kako bi podnio prijavu za sprovođenje istrage, a da bi se adekvatno sankcionisali oni koji su to učinili.

Prema njegovim riječima, 2009. godine je zatvorena ova deponija.

"Ona se nalazi pokraj puta, ali mi smo zaključali deponiju, no ljudi donose otpad i bacaju ispred, i onda se to zapalilo te prenijelo unutra, a kako je suša, to je uhvatilo. Mi smo sigurno 50 puta mijenjali lanac, ali ga presijeku i sipaju gore smeće. Pošto je to izdvojeno, ne može se stalno ni kontrolisati, a nemamo čuvara", kazao je Jurić.

Kako kaže, problem je u tome što ova deponija nije sanirana.

"To bi trebala sanirati ili opština ili republika ili komunalno. S obzirom na to da je sve prešlo na regionalna deponiju, neko je nešto trebao uraditi. Mi sredstava nemamo, opština nije stavila sredstva u budžet, a Republika se ne obazire i faktički to je ostalo na milost i nemilost", rekao je Jurić.

Dodaje da je deponija Duratovci nekih tri kilometra udaljena od centra Kotor Varoši.

Inače, radnici komunalnog preduzeća i vatrogasci su na terenu, ali, kako kaže, ne može to tek tako da se ugasi.

"Oni mogu samo da lokalizuju, ali ne smije ni mašina ući u vatru, ne možemo rizikovati ljude. To je na površini od nekih 30 dunuma", rekao je Jurić.

