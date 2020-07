Epidemiološka situacija u Bijeljini se usložnjava

BIJELJINA - Gradski štab za vanredne situacije, nakon današnje sjednice, upozorio je Bijeljince da se epidemiološka situacija u Gradu komplikuje i da je od početka pandemije u Bijeljini registrovano 123 lica pozitivna na virus korona.

"Zbog naglog porasta broja zaraženih na Gradskom štabu je danas usvojena naredba da se u ugostiteljskim objektima zabrani izvođenje muzike uživo. Pored ove mjere, potvrđene su mjere koje je u ponedeljak, 7. jula, usvojio, odnosno, produžio Republički štab za vanredne situacije i koje će biti na snazi do 20. jula. To znači da je u svim javnim objektima obavezno poštovanje mjere fizičke razdaljine, korišćenje zaštitne maske u zatvorenom prostoru, a rad ugostiteljskih objekata ostaće i dalje ograničen do 23:00 časa, što će kontrolisati pripadnici Komunalne policije. Za održavanje sportskih takmičenja, bez prisutva publike, biće neophodna saglasnost Ministarstva zdravlja i Ministarstva omladine i sporta", istakao je Mićo Mićić, komandant Gradskog štaba za vanredne situacije.

On je apelovao na građane, posebno na mlade ljude, da budu odgovorni zbog svojih bližnjih koji su starije dobi ili slabijeg zdravlja.

"Mlade osobe ili nemaju simptome zaraze ili se brzo oporave od virusa ali neodgovornim ponašanjem mogu životno ugroziti svoje roditelje, baku, djeda ili one koji već imaju hronične bolesti. Do prije pet dana u Bijeljini je registrovano 23 slučaja zaraze kovidom-19, a sada je taj broj uvećan za 100 lica, što je prilično dramatičan podatak i govori o nepoštovanju propisanih mjera", naglasio je Mićić.

Duško Milovanović, direktor Doma zdravlja, ocijenio je epidemiološku situaciju u Bijeljini kao znatno pogoršanu, ali je i naglasio da službe Doma zdravlja funkcionišu po preporukama Ministarstva zdravlja.

"Potrebno je da građani prvo telefonski kontaktiraju medicinske službe koje su im potrebne, prije svega službu porodične medicine. Ukoliko zakažu pregled, na prijemno-trijažnim punktovima moraju ispuniti epidemiološku anketu i koristiti zaštitne maske. Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja (HES) radi intenzivno na identifikovanju soba koje su bile u kontaktu sa zaraženima da bi se stavili pod nadzor", pojasnio je Milovanović.

S obzirom na to da su karantini ukinuti, on je pojasnio da osobe pozitivne na kovid-19, ukoliko nemaju simptome zaraze ili su oni izrazito blagi, idu u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana.

"Postoje jasne preporuke od Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kojim se propisuju uslovi za boravak lica u kućnoj izolaciji – pozitivni na virus moraju imati prostoriju u kojoj sami borave, poseban pribor za jelo, kao i sopstvena sredstva za ličnu higijenu. Članovi porodice zaraženih nalaze se pod nadzorom Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja i dužni su da prate svoje zdravstveno stanje. Ukoliko se kod ovih lica jave bilo kakvi simptomi, potrebno je da se jave porodičnom ljekaru. Osim toga, lica pod nadzorom su dužna da dva puta dnevno mjere temperaturu i dobijene rezultate prijave HES-u, koji vodi evidenciju njihovog zdravstvenog stanja. U slučaju pogoršanja stanja reaguje se odmah i lice se upućuje na bolničko liječenje", pojasnio je Milovanović.

Što se tiče velikog broja zahtjeva za testiranjem, Milovanović je naglasio da je stav Instituta za javno zdravlje RS da se testiraju prvenstveno osobe koje imaju simptome zaraze, odnosno kada porodični ljekar, uz konsultaciju sa epidemiologom, procijeni da je testiranje potrebno ili ukoliko Epidemiološka služba procijeni da je testiranje potrebno jer su u pitanju kontakti prvog stepena sa zaraženim licima. Za ostale slučajeve preporuka je da se prati zdravstveno stanje i reaguje jedino u slučaju potrebe.

Pored Mićića i Milovanovića, i infektolog u Bolnici "Sveti Vračevi" Aleksandra Radojčić je uputila apel sugrađanima da poštuju restriktivne mjere, odnosno mjere lične zaštite od virusa korona i na taj način zaštite sebe i svoju porodicu, ali i Dom zdravlja i Gradsku bolnicu od preopterećenosti.

Tokom vikenda, Komunalna policija je izvršila 261 kontrolu rada ugostiteljskih objekata, od čega je u dva slučaja utvrdila nepoštovanje propisanih mjera i kaznila vlasnike ugostiteljskih objekata u kojima nije poštovano ograničenje radnog vremena.