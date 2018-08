Filmska akcija u Konzumu od 0 do 24

SARAJEVO - Konzum filmska akcija donosi specijalnu ponudu proizvoda po akcijskim cijenama koja će kupcima, kako domaćim tako i brojnim turistima, upotpuniti fenomenalnu ljetnu filmsku atmosferu u Sarajevu.

Ponuda će vrijediti u periodu od 10. do 19. avgusta u Konzum prodavnicama u centru Sarajeva.

"Sarajevo je već godinama u ljetnim mjesecima omiljena destinacija domaćim i stranim filmoljupcima, koji ovaj grad posjećuju kako bi uživali u odličnim filmskim ostvarenjima i doživjeli posebnu filmsku atmosferu. Konzum nastoji u tom periodu odgovoriti na specifične zahtjeve kupaca i pružiti posebne akcije, a ovaj put smo se odlučili da u prodavnicama u centru Sarajeva realizujemo Konzum filmsku akciju koja donosi idealan spoj proizvoda po akcijskim cijenama za kojima je prethodnih godina u ovom periodu vladala najveća potražnja. Pripremamo i posebne aktivacije na Facebooku kao i zanimljivu nagradnu igru u saradnji sa RSG radijom, te niz drugih iznenađenja i pogodnosti koje očekuju kupce u našim prodavnicama", rekla je Sabina Isanović, direktorica Sektora marketing Konzuma.

Svakog dana u periodu od 10.08. do 17.08. na Facebook stranici Konzuma će biti prikazani inserteri iz kultnih filmova, a na Facebook fanovima je da pogode o kojem filmu se radi i osvoje vrijedne nagrade, dok će na RSG radiju slušatelji imati priliku čuti segmente poznate filmske muzike, pogoditi iz kojeg je filma muzika te osvojiti poklon kupovine u Konzumu.

Kako bi svojim kupcima, ali i brojim turistima koji u ovom periodu posjećuju Sarajevo bili potpuno na usluzi, produženo je radno vrijeme Konzum prodavnica u centru Sarajeva. Tako će u periodu od 10.08. do 17.08. prodavnice na adresama Zelenih beretki 7, Safvet -bega Bašagića 2 i Hamdije Kreševljakovića 53 raditi bez prestanka od 0 do 24h, dok će Konzum prodavnica u sklopu BBI centra raditi produženo do 24h.