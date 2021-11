Geološka istraživanja Ozrena podijelila odbornike

DOBOJ - Geološka istraživanja Ozrena podijelila su mišljenja odbornika u Skupštini grada Doboj, koji su se ovom temom pozabavili na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta, iako je dozvolu za istraživanje izdalo resorno ministaratvo.

"Ako ćemo decidno i tačno reći, Skupština je prihvatila informaciju o davanju saglasnosti. Ono što moram istaći je da Skupština nije nadležna da daje saglasnosti. Ja sam imao sastanak sa predstavnicima firme 'Medeni brijeg', i namjerno sam stavio tu informaciju na Skupštinu, iz razloga da upoznamo sve građane o onom što je namjera i što je predviđeno da se radi na području Ozrena... Dignuta je velika fama oko svega toga, mislim da je struka ta koja treba da kaže. Ja ne mogu da znam koliko je opasna eksploatacija nikla ili bakra ili ostalih ruda, ali mi u ovom momentu ne znamo da li uopšte ima i koje su količine", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja (SNSD).

On je dodao da informacija koju je usvojila skupštinska većina sadrži pet zaključaka kojim se između ostalog od kompanije koja vrši istraživanja traži da dostavi svu dokumentaciju.

Od Ministarstva energetike RS lokalna Skupština traži da joj dostavi dozvolu za istraživanje koju je izdalo, a od Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti RS elaborat o uticaju na životnu sredinu.

Ne mogu političari o ovome da odlučuju, ovo je referendumsko pitanje, smatra Olivera Nedić, odbornica PDP-a, koja je glasala protiv informacije, te dodala da o tome treba da odlučuju oni kojih se to tiče.

"Načelnik opštine Petrovo je rekao ne geološkim istraživanjima. Zašto naš gradonačelnik ne kaže ne istim tim? Da li su istraživanja na dobojskoj teritoriji manje štetna potencijalno? Pa, Gostilj je pod zaštitom UNESKO-a, a treba da bude predmet takođe geoloških istraživanja koja definitivno mogu da imaju dugoročni učinak. To nije blebetanje iz kružoka neupućenih ljudi. To su izjave vrlo relevantnih stručnjaka koji kažu da ukoliko se to desi, da smo mi u svakom smislu ugroženi", navodi Nedićeva.

Odbornici SP-a i DNS-a bili su uzdržani, a svoju uzdržanost Dejan Kovačević, odbornik DNS-a pravdao je nedostatkom informacija.

Nekada su i mještani Stanara bili protiv termoelektrane, kaže Kovačević, ali su promijenili mišljenje i ti ljudi koji su bili protiv danas rade u TE.

"Iz dosadašnjeg mog iskustva jer sam rodom sa područja Stanara, znam da su ljudi promijenili mišljenje, možda i ovi ljudi promijene (mještani ozrenskih sela). Imali smo i ispitivanje nafte. Sjećam se kad su dolazile ruske kompanije, pa niko nije bio protiv, ljudi su molili Boga da imamo naftu u našem okruženju", kazao je Kovačević.