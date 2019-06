Glamočak 13 godina vodio “Uzlomac” bez ovlaštenja

Nedeljko Glamočak 13 godina je bio predsjednik Lovačkog udruženja “Uzlomac” Kotor Varoš, a da nikada nije upisan u sudski registar banjalučkog Osnovnog suda kao lice koje je ovlašteno za zastupanje ovog udruženja.

U sudskom registru je kao zastupnik bez ograničenja ovlaštenja registrovan Žarko Tešić kojeg je Glamočak naslijedio na poziciji predsjednika Lovačkog udruženja “Uzlomac”. Tešić je u istom statusu zaveden i u Jedinstvenom informacionom sistemu za registraciju poslovnih subjekata RS, piše mojkotorvaroš.com.

Do frapantnog saznanja da je Glamočak bio predsjednik bez ikakvih ovlaštenja došao je i novoizabrani predsjednika “Uzlomca” Milan Vasiljević, koji već duže vrijeme ne uspijeva da preuzme funkciju. Glamočak odbija da Vasiljeviću preda kancelarije i pečat, tvrdeći da je bila nelegalna sjednica Skupštine Lovačkog udruženja “Uzlomac” na kojoj je on razriješen dužnosti i imenovano novo rukovodstvo.

"Otišao sam u Osnovni sud kako bih se raspitao u vezi sa upisom novog rukovodstva u registar, ne sluteći da ću saznati da Glamočak nikada nije ni upisan u registar i da sva ovlaštenja ima Tešić. Glamočak se 13 godina lažno predstavljao kao predsjednik Lovačkog udruženja “Uzlomac” i nelegalno raspolagao novcem i imovinom Udruženja. Sa tom činjenicom sam upoznao Lovački savez RS. Sada je jasno zašto cijelo vrijeme nailazimo na opstrukcije i podmetanja i zašto Glamočak ne želi da obavi primopredaju. Ko zna na šta ćemo naići kada u punom kapacitetu preuzmemo dužnost" rekao je Vasiljević za “Moj Kotor Varoš”.

Iznenađenje nije krio ni predsjednik Lovačkog saveza RS Savo Minić, koji kaže da mu nije jasno kako je neko mogao 13 godina raspolagati sa sredstvima lovaca i predstavljati ih i da je ovo jasno i nedvosmisleno pokazuje zašto je bila toliko grčevita Glamočakova borba za poziciju predsjednika Lovačkog udruženja “Uzlomac” mimo Statuta, odluka i volje lovaca.

"Nije mi jasno kako je Lovačko udruženje “Uzlomac” poslovalo sa bankama i kako su obavljana plaćanja u ime i za račun udruženja jer predsjednik nije bio upisan u sudski registar. Volja lovaca u Kotor Varošu je takva da žele drugog predsjednika kao što je bila i kada je došao Glamočak. Time što ne želi predati pečat dovodi formalno-pravno u problem 300 lovaca u “Uzlomcu” koji ne mogu aplicirati ni za sredstva Vlade i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Ne želim da ulazim u regularnost izbora Glamočaka, ali osnovna stvar je da sve bude usklađeno sa zakonskim propisima" rekao je Minić za “Moj Kotor Varoš”.

On je rekao da je, čim je čuo za slučaj iz Kotor Varoša, naredio sekretaru Lovačkog saveza RS da zatraži od svih lovačkih udruženja da im dostave ovjerene kopije izvoda upisa u sudski registar lica ovlaštenih za zastupanje i spiskove lovaca.

"Spiskove lovaca ćemo uporediti sa zahtjevima za lovnim markicama i gdje god budemo imali slučaj kao što je u Kotor Varošu da na terenu imate 330 lovaca, a da bude trebovano 160 markica što znači da je 170 ljudi sakriveno i da oni ne postoje u evidenciji Lovačkog saveza i love faktički bespravno bez lovne karte i markice. Potom ćemo se obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova i vidjeti da li ti lokalni moćnici i barabe mogu sebi uzeti za pravo da im polovina lovaca ostane bez oružja jer će policija pokrenuti proceduru za oduzimanje oružja. Neko od njih naplaćuje članarinu, lovci su pošteni, a onda ih neko sakrije i oni ne postoje u evidencijama" naglasio je Minić.

On je podsjetio da je Glamočak povukao niz poteza kojima ga je duboko razočarao.

"On se 13 godina nije upisao u sudski registar, prikrivao je broj lovaca, prisustvovao je izborima u sekciji i vidio da lovci žele novo rukovodstvo, ali to ne želi da prihvati, želio je da odgodi izbornu Skupštinu i na kraju ne želi da obavi primopredaju, a da ne govorim o tome da je mimo Statuta Lovačkog saveza išao u treći uzastopni mandat. To znači da mu uopšte nije važno kakve su posljedice toga po lovstvo i lovce. Neko ko je narodni poslanik i pravnik u najmanju ruku je trebao da ne uradi sve ovo" kaže Minić.

Prema njegovim riječima, praksa je da predsjednici lovačkih udruženja zatraže pomoć Lovačkog saveza kada imaju problema sa upisom u sudski registar.

"Lovački savez nikada nije bio upoznat da je postojao problem sa upisom. Kada sam izabran za predsjednika Lovačkog saveza RS sud iz tehničkih razloga nije mogao da upiše promjenu lica ovlaštenog za zastupanje. Zamolio sam svog prethodnika da potpiše virmane i nije mi padalo napamet da to činim ja prije sudske registracije. Banke su tražile izvod iz sudskog registra lice ovlašteno za zastupanje" kaže Minić.

On je rekao da je u svim udruženjima gdje su predsjednici pravili propuste i sitne malverzacije, imali formalno-pravne nedostatke ili nešto prikrivali dolazilo do problema i tenzija kada su ušli u izbore.

"Gdje god nije bilo takvih stvari kao što je u Derventi, Brodu, Šamcu i nizu drugih gradova stari predsjednik je čestitao novom i sjeli su zajedno na ručak i nastavili dalje. S druge strane imamo probleme u Prnjavoru, Foči ili Kotor Varošu iza kojih stoji niz radnji koje nemaju veze sa lovom" istakao je Minić.

On je dodao da je obaveza novog rukovodstva Lovačkog udruženja “Uzlomac” da pokrenu postupke da bi pobezbijedili uslove za normalno funkcionisanje i izbjegli neželjene posljedice.

"Određene stvari koje su urađene mimo zakona treba da se procesuiraju. Novo rukovodstvo treba da angažuje i advokata i sudskog vještaka finansijske struke da prođe kroz sve i utvrdi stanje kako bi se krenulo raditi u skladu sa zakonom" rekao je Minić.