Gorjela gradska deponija u Trebinju

TREBINJE - Na gradskoj deponiji "Obodina" iznad Trebinja izbio je požar čiji su površinski dio radnici preduzeća "Komunalno" i pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke službe Trebinje uspjeli staviti pod kontrolu, ali i dalje ima dima koji izbija iz unutrašnjeg dijela deponije.

Direktor trebinjskog preduzeća "Komunalno" Milan Mandrapa kaže da je požar izbio tokom noći između utorka i srijede, oko tri sata, i oteo se kontroli potpomognut jakim udarima istočnog vjetra.

"Odmah po izbijanju požara obavijestili smo vatrogasce, uputivši na deponiju dodatne radnike i cisterne sa vodom, pa je požar stavljen pod kontrolu i usmjeren na onaj dio deponije gdje imamo najmanje naslage otpada. Trenutno nema otvorenog plamena, prisutna je izvjesna količina dima, a buldožeri nanose na požarište zemlju i pijesak kako bi prekinuli dovod kiseonika u dubinu sloja, do vatre", kaže Mandrapa.

On dodaje da se nada da će požar biti u potpunosti ugašen najkasnije do četvrtka, apelujući na građanstvo da žar iz svojih ložišta za zagrijavanje stanova ne odlažu u kontejnere jer je to uzrok ovog požara na deponiji "Obodina".

Napominjući da je u toku izrada projekta sanacije i proširenja ove deponije, Mandrapa navodi da je to za Komunalno prioritet broj jedan te da imaju podršku nadležnih institucija da se s tim projektom krene u realizaciju.

Projektom bi se sanirala postojeća i otvorila nova deponija, a završetkom ovog posla problem deponije u Trebinju bio bi riješen za narednih 25 godina.