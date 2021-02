Grad subvencionisao penzionere sa oko 46.000 KM

TREBINJE - Grad Trebinje je kroz kupovinu namirnica u prodavnici za penzionere "Treća dob" subvencionisao penzionersku populaciju sa oko 46.000 KM, izjavio je Srni direktor trebinjskog Agrarnog fonda Veselin Dutina.

"Za ovih nepunih pet mjeseci koliko radi prodavnica mi smo do sada podijelili oko 1.600 penzionerskih kartica, a ukupno ih imamo registrovanih oko 3.800, a bilo je ukupno oko 4.600 kupovina u našem objektu", rekao je Dutina.

On je objasnio da se na policama prodavnice "Treća dob" nalazi više od 60 artikala osnovnih životnih namirnica koje penzioneri kupuju, te istakao da je prodavnica uredno snabdjevena.

"Proširićemo asortiman tih proizvoda koje su nam ljudi tražili, ali uglavnom baziraćemo se na osnovne životne namirnice koje se svakodnevno koriste", rekao je Dutina.

On je podsjetio da pravo na kupovinu u ovoj prodavnici imaju svi penzioneri sa područja grada stariji od 60 godina, a određene kategorije penzionera zavisno od visine penzije imaju pravo da kupuju po subvencionisanim cijenama.

"Penzioneri koji ostvaruju penziju do 200 KM mogu da kupuju sa popustom od 50 odsto. Na godišnjem nivou ta subvencija po jednoj osobi iznosi 500 KM. Oni koji primaju penziju do 300 KM ostvaruju popust od 35 odsto i na godišnjem nivou to iznosi 400 KM vrijednosti. Oni koju ostvaruju penziju u visini do 404 KM popust je 25 odsto i visina subvencije je 300 KM", rekao je Dutina.

On je dodao da pravo na kupovinu u prodavnici za penzionere imaju i invalidi rada i ratni vojni invalidi do 60 godina.

Prodavnica za penzionere "Treća dob" u Trebinju posluje od prvog oktobra prošle godine i prvi je objekat ovakve vrste u Republici Srpskoj.