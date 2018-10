Građani Ribnika izjasnili se o smjeni načelnika opštine

RBNIK - Građani Ribnika danas su se izjasnili da li su za smjenu načelnika opštine Radenka Banjca.

Postupak za njegov opoziv u Skupštini opštine Ribnik pokrenut je na sjednici 11. septembra.

Kao razlog za smjenu navedeno je to što Banjac nije obezbijedio izvršavanje zakona, niti sprovodio odluke Skupštine opštine.

Na teret mu se stavlja i nesprovođenje strateških razvojnih dokumenata opštine Ribnik.

S druge strane, Banjac ističe da je sve rađeno prema planu i zakonu.

Kršenje i neprovođenje skupštinskih odluka, raspisivanje tendera za putne pravce koji nisu u planu kapitalnih investicija za period do 2020. godine i neracionalno trošenje budžetskih sredstava, samo su neki od 17 razloga koji su u lokalnom parlamentu navedeni kao krucijalni za pokretanje postupka opoziva aktuelnog načelnika opštine, Radenka Banjca.

Inicijativu za njegovu smjenu podržali su odbornici SNSD-a i DNS-a, odbornici SDS-a i SP-a bili su uzdržani, dok protiv odluke o opozivu nije glasao niti jedan odbornik u Skupštini opštine.

“Mislim da su najveći razlozi nerealizacija kapitalnih investicija za 2017. godinu i nerealizacija investicija za 2018. godinu što se tiče putne infrastrukture. Ono što je nas čudilo je to što je novac obezbijeđen, međutim nismo mogli shvatiti zašto se ne radi to što smo obećali našim građanima”, kaže Duško Dakić, predsjednik SO Ribnik.

Banjac tvrdi da opoziv nije potreban i da se bez potrebe troše sredstva građana. Ističe da je od 2016. do danas sve rađeno po planu i zakonu i da je u opštinu Ribnik za vrijeme njegovog dvogodišnjeg mandata uloženo preko tri i po miliona maraka: "Mislim da je ovo nepotrebno i da je ovo ideja grupe pojedinaca u SO Ribnik, koji sa svojim porodicama ne žive ovdje nego u Banjaluci. Ovdje samo povremeno dolaze, i sigurno im nije stalo do boljeg života u opštini Ribnik."

Konačan sud o ovom pitanju daće građani Ribnika. Oni su se danas, na svojevrsnom referendumu, izjasnili da li su "za" ili "protiv" smjene aktuelnog načelnika opštine.

Ukupno šesnaest biračkih mjesta otvoreno je jutros, tačno u 7 časova.

“U biračkom spisku je upisano 6.270 glasača, od čega su 55 registrovani da glasaju poštom”, pojasnika je Sava Savić, predsjednica komisije za provođenje postupka opoziva načelnika opštine Ribnik.

Biračka mjesta u Ribniku zatvorena su u 19 časova, a rezultati izjašnjavanja o opozivu načelnika opštine biće objavljeni odmah nakon prebrojavanja glasova.

(RTRS)