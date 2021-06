Građani odahnuli, u Kotorskom nema više otrovnog heksana

DOBOJ - Nakon tri godine mještani Kotorskog, kako starosjedioci, tako i žitelji izbjegličkog naselja Trnovo Polje 1 i 2 mogu da odahnu, te bez obzira na tropske vrline, mirno spavaju jer tom dobojskom selu više ne prijeti opasnost od heksana.

"Odvezena su četiri kamiona, a u tonama ne znam koliko jer ja nisam išao s njima kada su vagali. I to će se voziti u Njemačku, svake sedmice jedan kamion. To su zakonski propisi. U svakom slučaju u Kotorskom nema više heksana. Tamo gdje je bio heksan u tim tankovima sada je voda i to će se pratiti jedno izvjesno vrijeme", kazao je Muhamed Trnjanin, predsjednik MZ Kotorsko.

Stevica Rodić, predstavnik mještana koji žive u Trnovom Polju 1 i 2 podsjetio je da je njihova borba započela 2018. kada je turski investitor napustio svoju investiciju u Kotorskom.

"Mogu reći da je građanska inicijativa uveliko doprinijela da se problem riješi i da Ziraat banka prihvati odgovornost i isfinansira taj dio uklanjanja otpada. Ziraat banka je bila pratilac investitora 'Bioil' i oni imaju sudsku presudu, tj. založno pravo na dio pogona u fabrici", pojasnio je Rodić.

Heksan je otrovni plin u tečnom stanju koji je jako eksplozivan. Koristio se u toku proizvodnje suncokretovog ulja.

"U skladu sa zakonom o upravljanju otpadom, odgovoran za otpad je vlasnik otpada, a to je bila firma koja se bavila ovom vrstom proizvodnje.

Nakon njih, banka koja je preuzela njihovu imovinu po osnovu založnog prava, odnosno hipoteke. Fond nije imao nadležnost ni da naloži uklanjanje, niti da naloži bilo šta vezano za ovu vrstu otpada, već smo uputili na nadležne institucije, a to su inspekcije i ministarstvo", naveo je Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS.

"Pokušali smo i mi da se uključimo, da izvršimo na neki način pritisak, ne samo kroz medije, nego da pišemo relevantnim institucijama. Tu se prije svega zahvaljujemo Inspektoratu RS koji je izvršio određeni pritisak na vlasnika propale kompanije", kazao je Vladimir Marković, zamjenik gradonačelnika Doboja.