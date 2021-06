Građanski forum: Da li je u Srpcu obećano i učinjeno?

SRBAC - Treći građanski forum "Obećano! Učinjeno?“ održan 2. juna u Srpcu s ciljem promocije kulture dijaloga, ali i edukacije građana na koji način mogu da budu aktivni učesnici promjena u svojoj mjesnoj zajednici i svom gradu.

Projekat "Obećano! Učinjeno?" se realizuje s ciljem povećanja svijesti i odgovornosti građana da se aktivno uključe u rješavanje problema u svojoj lokalnoj zajednici, kao i izboru njihovih predstavnika u okviru mjesnih zajednica, te utvrđivanja da li se predizborna obećanja ostvaruju.

Gosti odbornici su bili Danijela Božić Novković, Aleksandar Babić i Želimir Urić, a live prenos na portalima je pogledan više od 15.000 puta.

Inicijative koje su usvojene kroz dijalog odbornika i prisutnih građana usmjerene su na to da se stanovi predviđeni za mlade bračne parove, a koji su još u izgradnji, prošire i na starije bračne parove do 50 godina koji su još uvijek podstanari i nemaju mogućnost rješavanja stambenog pitanja. Zatim, da se u što skorije vrijeme održi tematska sjednica skupštine opštine Srbac u vezi s privrednim razvojem opštine, kao i na temu kojim aktivnostima i mjerama zadržati mlade u ovoj opštini. Takođe, da se uputi dopis Policijskoj stanici Srbac i zatraži povratna informacija u vezi s uništavanjem parkova u gradu i turističke table na Bardači, jer su kamere zabilježile ovo uništavanje, a do sada nije poznato ko su počinioci i da li su sankcionisani.

Odbornici će se za navedene inicijative zalagati u skupštinskim klupama.

Naredni paneli će biti organizovani u Laktašima i Prnjavoru, gdje će građani imati priliku da se uživo sretnu s odbornicima različitih političkih opcija, koji zajedno predstavljaju interese građana. Pitanja se mogu postaviti uživo na forumu, ili bilo kada putem e-mail adrese [email protected] Sva pitanja koja budu upućena putem e-maila, biće uživo postavljena na forumu. Prenos građanskih foruma možete pratiti na portalima Micromreža i Infoveza.