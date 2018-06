Gradonačelnik Bihaća: Situacija sve gora, niko ne vodi računa o migrantima

BIHAĆ - Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća ukazao je da bh. vlasti ništa nisu učinile po pitanju migranata. Sve je ostalo ne promijenjeno, osim što se povećava broj migranata, rekao je on. Upozorio je da je situacija sve gora i da niko ne vodi računa o migrantima.

Fazlić je u razgovoru za N1 još jednom ponovio da ako se vlasti BiH i dalje budu oglušivale o njegove zahtjeve da će doći u Sarajevo kako bi iskazao nezadovoljstvo.

"Danas sam opet poslao dopis ministru Mektiću, premijeru Zvizdiću, ministrici Borovac. Tražim još jednom sastanak. Da mi kao delegacija Grada Bihaća dođemo još jednom i da pokušamo iznaći neka rješenja. Da nam daju planove, da nam daju mjere, da nam kažu ko će to raditi, iz kojih sredstava kako ćemo rješiti ovaj problem. Mi od ovoga ne želimo praviti politiku, to nam je na zadnjem mejstu. Tek onda kada vidimo da tu stvarno nema volje, eto nas u Sarajevo. Onda ćemo vidjeti kada vam nekoliko stotina ljudi zakrči vaše dvorište", rekao je on.

Podsjetio je da je početkom ovog mjeseca imao sastanak s predstavnicima vlasti i da od tada ništa nije urađeno po ovom pitanju, uprkos što su doneseni zaključci na sastanku.

"Sedmog juna smo imali sastanak kod premijera Zvizdića, ministra Mektića, ministrice Borovac, bio je premijer Federacije Novalić, premijer kantona Rošić, predstavnici Crvenog križa i ja. Sastanak je održan u Ministarstvu sigurnosti BiH. Tada su doneseni zaključci da se poduzmu mjere premještanja ove grupe s jedne lokacije ovdje i priprema lokacije u Kladuši. Od sedmog juna do danas nije urađeno ništa, osim što se broj migranata u Bihaću iz dana u dan povećava", rekao je Fazlić.

Istakao je da ima komunikaciju s Draganom Mektićem, ministrom bezbjednosti BiH, ali da je situacija "sve gora i gora".

"Sa ministrom Mektićem sam u vezi. U komunikaciji smo. Prije dva dana smo bili zajedno na sastanku Predsjedništva Saveza opština i gradova Federacije. Očigledno da komunikacija postoji. Ali, da li se nešto ne može uraditi ili neće - ne znam. Uglavnom je situacija sve gora od gora", upozorio je on.

Na pitanje da li se ide ka tome da se u Bihaću napravi krajnje stanište za migrante, odgovorio je:

"U Bihaću već imamo trajni smještaj. Ovdje imamo 2.627 registrovanih migranata u USK. Zahtjevamo od Ministarstva sigurnosti da neko računa vodi o tim ljudima. Neko ih mora negdje smjestiti. Neko mora da zna kako se ti ljudi zovu, odakle su došli kakva im je prošlost. Neko mora da upravlja s njima. Neko mora da ih evidentira. Da li će to biti ovdje ili negdje drugo - zašto samo mi moramo da se bavimo tim problemom".

Fazlić je naglasio da su mu predstavnici vlasti BiH rekli da je to problem cijele države, ali da se samo u Bihaću i Velikoj Kladuši bave ovim problemom. Upozorio je da su "na ivici očaja".

"Meni je rečeno da je to problem cijele države. Slažem se da je to problem cijele države, ali samo se mi u Bihaću i Kladuši bavimo s tim. Mi smo zbog toga imali tematsku sjednicu Gradskog vijeća. Ne mogu reći da smo mi u očaju, ali smo na granici očaja. Iz dana u dan je sve gore i niko ništa ne poduzima. Paradoks je da su jedini koji su nešto uradili za te ljude mi u Gradu Bihaću. Mi smo im dali lokacije, osigurali zdravstvenu zaštitu, organizovali Crveni križ. Naravno pomogli su i drugi. Dolaze onda i čude se kakva je to lokacija. Znači, mi koji smo nešto uradili ispade da smo to uradili loše. Ovi ostali nisu ništa uradili. Zahtjevamo da Ministarstvo sigurnosti, država, Federacija, Kanton, policija, UN, NATO pakt, svi da se uključe u rješavanje ovog problema. To je problem više svih njih nego nas", objasnio je gradonačelnik Bihaća.

Ukazao je na to kako se nekoliko evropskih država uključilo u zbrinjavanje 200 migranata s broda, a da u Bihać toliki broj migranata dolazi sedmično.

"Pogledajte primjer broda koji vozi 200 migranata zbog kojeg se čitava Evropa digla na noge. Osam država se organizovalo da ih smjesti. Nama iz Sarajeva dođe 200 migranata u sedmici. Sada kako mi trebamo tražiti lokaciju, mi treba da vodimo računa", istakao je Fazlić.

Upozorio je i na pogoršane uslove u kojima migranti borave.

"Pogledajte kišu ovih dana, gdje ljudi spavaju, lože se vatre u zgradi. Nema nikakve kontrole. Niko ne vodi računa. Jednostavno smo prepušteni sami sebi. To je strašno. Ne znamo kako dalje", kaže Fazlić.

Tvrdi da novac nije problem u tretiranju ovog problema. Međutim, upozorio je da ljudi koji pomažu migrantima ne mogu raditi isključivo volonterski.

"Nije nam problem novca. Crveni križ organizuje ishranu. Hrana se može naći. Ljudi koji to kuhaju, niko im nije dao marke. Ne možete vi biti volonter, oguliti 400 kilograma krompira džabe kao volonter. To neko mora platiti. Teško je to uraditi. Prvo je obećano iz Vijeća ministara BiH 50.000 maraka iz rezerve, pa ništa nije bilo. Crveni križ dobija pomoć od međunarodnih organizacija", upozorio je Fazlić.

Za njega je svejedno da li će migranti biti smješteni u Bihaću ili objektu "Agrokomerca", ali:

"Neka niko ne očekuje od mene i Grada Bihaća da mi sada nađemo lokaciju", rekao je.

Smatra da je sigurno da će se povećavati broj migranata, s obzirom da prethodno iskustvo.

"Rekli smo im kada ih je bilo 140: Šta će biti ako ih bude više? Kada ih je bilo 700, rekli smo im: Šta ako ih bude više? I biće ih više. S ovakvim odnosom državnih ministarstava i institucija kojima je ovo u nadležnosti, sigurno će biti teško i biće nam najveća šteta", zaključio je Fazlić.

