Gradonačelnik Bijeljine na otvaranju džamije: Ko sruši Božiju kuću ne može se nadati dobru

Na današnjem otvaranju džamije Ahmed-age Krpića u Bijeljini, pojavio se i gradonačelnik ovog grada Ljubiša Petrović.

On je naglasio da je današnji događaj velika radost i da u sebi nosi važne poruke za sve nas.

"Došao sam danas iz jedne svete, u drugu kuću, gdje nas je Ahmed-aga Krpić naučio kako je to graditi Božije kuće. Zahvaljujem svakom pojedincu, instituciji, koja je dala doprinos da ova Božija kuća bude otvorena. Ko god da sruši Božiju kuću, kako god se ona zvala, džamija, crkva, sinagoga, ne može se nadati dobru, i danas to osuđujemo, to nije u domenu nijedne vjere i vaspitanja. I u Bijeljini i u drugim mjestima ima dovoljno mjesta za sve", kazao je Petrović.

Reisu- l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović u Bijeljini je pozvao na objedinjavanje snaga svih dobrih ljudi s ciljem dobra čitave zemlje.

Obnovljena Ahmed-age Krpića džamiju u Bijeljini svečano je otvorena danas.

"Ovo je druga obnovljena džamija u ovom gradu, a u narednom periodu obnovit ćemo i preostale, akobogda. Time polahko privodimo kraju izgradnju svih porušenih džamija u našoj zemlji. Molim Svevišnjeg Boga da one više nikada ne budu rušene, ni skrnavljene, već da dovijeka ostanu stajati uspravno i svjedočiti o nama, našem prisustvu i našim vrijednostima - rame uz rame s bogomoljama drugih vjerskih zajednica", izjavio je reisul-ulema., prenosi Avaz.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.