Gradonačelnik Prijedora bira se u nedjelju

SARAJEVO - Prijevremeni izbori za gradonačelnika Prijedora biće održani u nedjelju, 12. decembra, pravo glasa ima 86.329 građana, a izborna tišina počinje sutra ujutro u 7.00 časova, saopštila je danas Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

Biračka mjesta biće otvorena od 7.00 do 19.00 časova, a izborna tišina počinje u subotu, 11. decembra, u 7.00 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do 19.00 časova u nedjelju, napomenuli su iz CIK-a BiH.

Za potrebe održavanja prijevremenih izbora određeno je 130 redovnih biračkih mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima, formirana su tri mobilna tima i jedan poseban kovid 19 mobilni tim.

Pravo glasa na ovim prijevremenim izborima, prema biračkom spisku zaključenom u ponoć na dan 22. novembra, ima 86.329 birača uključujući 608 birača registrovanih za glasanje u odsustvu, koji pravo glasa ostvaruju lično na biračkom mjestu u Prijedoru i 2.851 birač registrovan da glasa putem pošte.

Na glasačkom listiću za izbor gradonačelnika Prijedora nalazi se 14 kandidata.

Za posmatranje prijevremenih izbora u Prijedoru CIK BiH je akreditovala 148 posmatrača udruženja građana i dva posmatrača OHR-a, dok je za akreditovanje posmatrača političkih subjekata za posmatranje rada biračkih odbora i gradske izborne komisije nadležna Gradska izborna komisija Prijedor.

Prijevremeni izbori za gradonačelnika Prijedora sprovešće se u uslovima epidemije kovida 19 i u skladu sa instrukcijom o postupanju tijela za sprovođenje izbora na izborni dan u uslovima epidemije virusa korona od 26. juna 2020. godine, te uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mjera nadležnih organa.