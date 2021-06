Gradonačelnik Zenice: Ako me policija ne zaštiti, braniću se oružjem

ZENICA - Nakon najnovijih prijetnji, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović uputio je, kako je naveo, posljednje upozorenje i poziv MUP-u ZDK da rade svoj posao i zaštite građane.

"Ponovo su na mojoj ogradi osvanule prijeteće poruke. Napominjem, Fuad Kasumović, kao građanin, i njegova porodica nisu u upravnim ili bilo kakvim strukturama NK Čelik. Također, kao gradonačelnik Zenice odgovorno tvrdim da Grad Zenica nema nikakve upravljačke mehanizme u NK Čelik. To je udruženje građana, a politici nije mjesto u sportu", napisao je Kasumović na Facebooku.

Teško optužuje novo rukovodstvo NK Čelik.

"Uvredljive, prijeteće i huškačke poruke mi u proteklom periodu upućuju ljudi koji su preuzeli voditi NK Čelik najbolji su pokazatelj da ne žele zdrav odnos i saradnju sa Gradskom upravom, nego da uživaju u scenarim problemima, organiziranjima protesta i javnim istupima u medijima, pozivima na linč, plakatiranju grada... To je pokazatelj koliko žele pomoći klub, a koliku energiju zapravo crpe da ispunjavaju želje političkih protivnika koje sam ponizio na proteklim izborima", naveo je.

Zatražio je od MUP ZDK, kao i Tužilaštva ZDK, da zaštite njegovu porodicu.

"Ako ne kao gradonačelnika, onda kao građanina ovog grada. U protivnom, neću snositi posljedice za bilo kakvu eskalaciju u vezi sa ovim huliganskim ispadima, provokacijama i ugrožavanjima sigurnosti. Na vrijeme sam, više puta, upozoravao i pozivao nadležne da rade svoj posao - štite građane. Činim to i sada", napisao je Kasumović, te dodao:

"Ukoliko se i ovoga puta na to ogluše, bit ću prinuđen braniti se vlastitim sredstvima, odnosno oružjem za koje posjedujem sve neophodne dozvole. To je ono što najmanje želim, međutim, ako to ne učini policija, sam ću morati da branim svoju i sigurnost svoje porodice. Ironično, kada je sigurnost drugih građana, zanimljivo političara koji vedre i oblače ministarstvom MUP-a ZDK, bila 'ugrožena', svakodnevno je nekoliko patrola sa Specijalnom jedinicom bilo u neposrednoj blizini njihovih kuća", napisao je Kasumović.

Odlučno je poručio da će "sam zaštititi svoju porodicu od grupe huligana predvođenih UO NK Čelik".

"Ponovo upozoravam nadležne da može doći do ugrožavanja života, te da podhitno moraju reagirati. Na kraju podsjećam, a što je svima poznato, da sam čovjek koji uživa najveće povjerenje građana, ali ne i od organa vlasti koje kontrolišu propale stranke na čelu sa SDA. Stotine građana me pozvalo i nudi da oni zavode red i stanu u moju i zaštitu moje porodice umjesto stranačkih institucija koje bi to morale. Nemojte to dozvoliti, radite posao za koji vas svi plaćamo", poručio je Kasumović, prenosi "Radiosarajevo.ba".