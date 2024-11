Gradske vlasti podsjetile vlasnike pasa na njihove obaveze

BIHAĆ - Gradske vlasti u Bihaću izdale su javnu obavijest i podsjetile sve vlasnike kućnih ljubimaca, a posebno pasa, na zakonske odredbe koje se tiču toga da sve životinje do kraja ove godine moraju biti čipovane i upisane u registar kod ovlaštene veterinarske organizacije.

Također, napominju da se, s ciljem stabilizacije populacije i ukupnog broja pasa, svi vlasnički psi moraju sterilisati do kraja godine, te da je svaki vlasnik dužan prijaviti nabavku, uginuće ili otuđenje psa u roku od sedam dana.

Napominju da gradske vlasti, posredstvom nadležnih institucija, u saradnji sa Fondacijom "Dogs Trust BiH", na području Bihaća provode besplatnu sterilizaciju vlasničkih pasa, kao i pasa lutalica, te da je besplatna sterilizacija vlasničkih pasa dostupna samo za pse čiji vlasnici su nastanjeni na području grada Bihaća. Na ovaj način se pokušavaju prevenirati glavni razlozi nekontrolisane reprodukcije i prisustva pasa lutalica.

"Ova akcija može dovesti do ublažavanja ovoga problema koji je evidentan, ali ne i do njegovog konačnog rješavanja. To se prije svega može postići podizanjem svijesti kod građana i vlasnika pasa, ali ono što je potpuno zakazalo jeste kažnjavanje neodgovornih vlasnika.

Ovo je zajednički problem svih lokalnih zajednica i smatramo kako je ovaj problem potrebno rješavati na nivou Unsko-sanskog kantona i uključiti sve subjekte koji su nadležni za ovu problematiku", kažu u Veterinarskoj stanici u Bihaću.

Za pitanje pasa lutalica nadležno je lokalno komunalno preduzeće "Komrad", gdje navode kako svakodnevno s gradskih ulica u prosjeku sklanjaju po desetak pasa.

"To je u skladu s našim mogućnostima, ali očigledno nije dovoljno, jer je reprodukcija pasa velika, a nesavjesni građani napuštaju svoje ljubimce i ostavljaju ih na ulicama", kažu iz pomenutog preduzeća.

Dodaju i kako su kapaciteti jedinog azila za napuštene životinje u Bihaću premali, zbog čega pse jednostavno nemaju gdje smjestiti.

U Veterinarskoj stanici u Bihaću kažu kako se najveći broj napada pasa lutalica na ljude događa na mjestima javnog okupljanja. Prema njihovim procjenama, na ulicama Bihaća se nalazi između 3.000 i 5.000 pasa bez vlasnika.

