Gužve zbog građana koji na vakcinu dolaze mimo termina

DOBOJ - Da bi izbjegli tropsku vrelinu, Dobojlije umjesto na svoje zakazane popodnevne termine na vakcinaciju dolaze rano ujutro i tako stvaraju gužve pred vratima Higijensko - epidemiološke službe Doma zdravlja Doboj.

"Oni nam predstavljaju najveći problem, oni su najviše navalentni, nasrtljivi, hoće prije da završe nego ljudi koji su u tom terminu, recimo od osam, pola devet, devet. Mogu im poručiti, spiskove smo napravili sa ljudima koji su u datom terminu, znači idemo na prozivanje. Neki ljudi nemaju prevoz, možda su oni došli ranije zbog prevoza, ali ne moraju svi ići na vrata, nego neka naprave red, neka se ne grupišu", poručila je dr Milena Brkić, rukovodilac Higijensko - epidemiološke službe.

"U redovima kada čekamo za vakcinaciju, neophodno je pridržavati se fizičke distance, i nositi masku. U tim trenucima kada ne održavamo fizičku distancu i kada se ne pridržavamo nošenja maske smo u većem riziku da možda dobijemo korona virus", kazala je dr Marina Jotić Ivanović, specijalista porodične medicine.

Svoj termin za vakcinaciju ispoštovala je Šida Lukavica, koju smo zatekli u redu ispred vakcinalnog punkta.

"Termin mi je u 9 sati. Juče su me nazvali i rekli u 9 sati. Malo ću čekati. Došla sam 15 do 9. Nisam se iznenadila kada sam vidjela gužvu, ali nije to ništa, tolerancija pola sata", kaže uz osmijeh Šida.

Na svoj termin u 8.30 Dragan Bošković je zakasnio, ali nije dugo čekao da primi drugu dozu.

"Pravo da vam kažem, bio sam na moru kada su me obavijestili o revakcinaciji, nije mi bila dobra veza i ja sam shvatio da je u 9.30. I onda sam krenuo malo ranije, kada sam došao, ja zakasnio", ispričao je Bošković.

Do sada je u dobojskom Domu zdravlja vakcinisano 9400 osoba, revakcinisano je oko 5.200, a tačan broj vakcinisanih građana nije poznat jer su mnogi po svoju dozu išli u Srbiju.