Humana Derventa: Prikupljena 71 doza krvi

​DERVENTA - U Derventi je u drugoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi prikupljena 71 doza, a u znak zahvalnosti za nesebičnu humanost uručena je plaketa Darku Vaseliću.

Sekretar Gradskog odbora Crvenog krsta Radislav Kujundžić izrazio je zadovoljstvo odzivom učesnika i istakao da je ovo jedan od najhumanijih činova koji čovjek može da uradi.

Humanitarce je posjetio i gradonačelnik Dervente Milorad Simić, koji je rekao da je ovaj grad prepoznatljiv po dobrovoljnim davaocima krvi.

Vaselić, koji je krv dao 56 puta, rekao je da kroz grupu dobrovoljnih davalaca krvi nastoji da pomogne ljudima i mimo redovnih akcija.

"Odrastao sam sa ujakom koji je davao krv i to mi je bio najbolji primjer da i sam krenem tim putem. Poslije je to postala navika i smatram da je to moja dužnost da pomognem onima koji krv treba", istakao je Vaselić.

Akciju "Darujmo krv - spasimo život" organizovala je Gradska organizacija Crvenog krsta, prenosi "Srna".

