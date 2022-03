Humana akcija Dobojlija: Pomoć za mladu majku Dženi

DOBOJ - Među brojnim štandovima koji su povodom Dana žena postavljeni u centru grada jedan se izdvaja jer na njemu članice Kola srpskih sestara nude cvijeće, kolače, ručne radove, kozmetiku i druge predmete, a novac koji prikupe je namijenjen porodici njihove sugrađanke Dževide Danilović, koja boluje od opake bolesti.

"Mi to ne prodajemo, nema to cijenu, mi to nudimo za ono što ćete vi donirati da mi njima pomognemo. Koliko? Pa, onoliko koliko sakupimo, njima treba puno. Dženi je mlada majka dvoje djece, ima 33 godine. Slika koju vidite iza je njena od prije godinu dana, a vjerujte da je ne biste prepoznali da je vidite sada", rekla je vidno potresena Željka Spasojević, članica Kola srpskih sestara, te dodala da su Dževidina djeca, djevojčica i dječak, uzrasta od osam i šest godina.

Dženi, kako je zovu prijatelji i porodica, u dobojskoj bolnici "Sveti apostol Luka" liječi se od karcinoma materice, a članice Kola srpskih sestara odlučile su da animiraju javnost najprije na društvenim mrežama, potom i postavljanjem štanda, kako bi prikupile pomoć porodici.

"Iskoristili smo ove dane, nadajući se da će ulice Doboja biti prometnije nego inače, sve u cilju da bismo prikupili što više novca u ovoj akciji. Želim da kažem da smo veoma zadovoljne odzivom naših sugrađana, zaista mnoge vlasnice radnji, obični građani donose svoje priloge, dali su nam svoje proizvode. Donosili su sitnice iz kuće koje imaju, neke svoje rukotvorine, stvari kojima se bave, hobije, slike, knjige. Odazvali su se vlasnici poslastičarnica, dajući nam kolače, sve je to tako lijepo upakovano, kozmetičke proizvode, zahvaljujem i cvjećarama koje su nam podarile cvijeće", izjavila je Ljiljana Mišić, predsjednica Kola srpskih sestara, te Dobojlijama poručila da ne budu slijepi i gluvi za probleme i patnje ljudi oko nas.

Humanitarnu akciju nisu zaobišli sugrađani, koji su poklone pazarili na ovom štandu.

"Kupili smo sitnice koje ćemo pokloniti dalje, odlučili smo se zato što je humanitarna akcija, znači nije zarada ničija u pitanju, nego da se pomogne jednoj porodici", kaže Suzana Petrović.

"Svejedno treba da kupim, usput i pomognem. Kupila sam poklon set i cvijeće za bake. Ima dosta ljudi kojima treba pomoći. Kada je bolest u pitanju, nisam oklijevala. Baš sam došla s namjerom da kupim", rekla nam je jedna Dobojka.