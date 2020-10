I Banski dvor u Banjaluci i Stari most u Mostaru osvijetljeni plavom bojom

Pored Vijećnice u Sarajevu, večeras su i Stari most u Mostaru i Kulturni centar Banski dvor u Banjaluci osvijetljeni plavom bojom, čime se Bosna i Hercegovina pridružuje inicijativi "Evropa u plavom za UN Dan".

Više od 200 kultnih zgrada, spomenika, mostova širom Evrope svjetlošću u prepoznatljivoj boji najveće svjetske organizacije obilježavaju Dan Ujedinjenih nacija i 75. godišnjicu osnivanja ove organizacije.

Za Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, osvjetljavanje ovih znamenitosti predstavlja vrhunac mjeseci razgovora u kojima je gotovo 1.400 ljudi iz BiH dalo svoj glas i postavilo svoje prioritete za "Budućnost koju želimo".

Širom zemlje, ljudi su dijelili svoje priče o prilagođavanju na "novu normalnost", dok su najuspješniji iz svih sfera života i društva ispričali kako ustraju i čemu se nadaju u borbi za bolju i održiviju budućnost, saopćeno je iz UN-a u BiH.

Wonderful blue sights from for #UNDay! #Sarajevo #Banjaluka #Mostar : THANK YOU for joining #EuropeTurnsUNBlue and marking #UN75 in such a way. @UN team is honored to be working in partnership with #BiH on a better #FutureWeWant. Here's to more @UN_SDG @JoinUN75 pic.twitter.com/3cJ8TrAsuj