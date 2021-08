I djeca stradalih rudara rade u nehumanim uslovima

TUZLA - Najveća rudarska nesreća na ovim prostorima desila se prije 31 godinu u jami Mramor kod Tuzle.

Naime, 26. avgusta 1990. godine poginulo je 180 rudara, a samo je jedan preživio. Prosjek starosti poginulih bio je 27 godina. Rudari Kreke, porodice i sindikati danas su obilježili godišnjicu, jer ne žele sutra to učiniti sa menadžmentom Kreke i predstavnicima "Elektroprivrede".

Te noći svi koji su sišli u jamu, poginuli su, osim jednog, koji je teško ozlijeđen. Iza njih ostalo je 365 djece. Među njima je i Senad Sejdić, čiji je otac Bajro imao 43 godine kada je stradao. Kako su kazali rudari, osvrnuvši se na nesreću, rudnik prolazi kroz svoje najteže razdoblje i za to nisu krivi rudari, posebno zbog uslova u kojima rade u Mramoru.

"Još kažu da mi sami kvarimo mašine u Mramoru, po izjavama iz 'Elektroprivrede' sami smo sebi pokvarili čelo i pet godina radimo krocom i lopatom. Postavili su upravljačke strukture, koje danas, na 26. august, šalju djecu tih rudara na prekid rada", kazao je Sejdić, koji je i predsjednik Sindikata rudnika Mramor.

On je naglasio da rudari nisu krivi za stanje u rudnicima, već oni koji upravljaju.

Sindikat radnika Kreke i juče je ponovio da rudari nisu krivi za nagomilane dugove, neulaganja u rudnike, nedostatak socijalnog dijaloga, probleme sa platama, slanje radnika na čekanje.

"Ja sam danas tako žalostan, iznenađen, ogorčen. Ljudi moji, ta djeca su naša svetinja. Sad šalju dijete našeg poginulog rudara na prekid rada, pa to je van svake pameti. I tu pada u vodu sva priča o borbi rukovodećih ljudi u elektroenergetskom sektoru za rudara. Pa, čija su ovo djeca? Radnika iz administracije? Nisu, gospodo. To su djeca rudara koji i dan-danas u nesigurnim, nehumanim i katastrofalnim uslovima rade", rekao je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata Rudnika Kreka.

On je podsjetio da je nakon pritiska Sindikata pokrenuta proizvodnja na površinskom kopu Dubrave, jer je to dovodilo u pitanje zalihe uglja na depoima Termoelektrane Tuzla te dalje snabdijevanje građana električnom i toplotnom energijom.

"Priča se o nestašici uglja, a mi imamo otkrivene količine uglja. Mi smo ih natjerali da u subotu to pokrenu. To je moglo davno da bude. Drugo, u istoriji se nije desilo da se pokušaju rudari podijeliti pa da se u dva rudnika isplate plate, a ostalima ne. Sramota je to. Uvijek smo imali problema sa platama i isplaćivali u procentu u kojem ima novca. Ovo im nije uspjelo. Trebali su sačekati 26. pa ne isplatiti pa bi tada vidjeli jesu li rudari podijeljeni ili nisu", kazao je Tokić. On naglašava da je svjesno izazivan haos među rudarima da bi se ostvarivale nabavke uglja, po njegovom mišljenju, sumnjive.

"Neću ulaziti u cijenu. Ali je žalosno da Rudnik Kreka, koji ima stotine miliona tona uglja rezerve, ne može isporučiti, već se nabavlja ugalj sa strane. Neka to opravdaju čime hoće, a mi znamo da je to neprihvatljivo. Mislim na Stanare. Imamo nagovještaj da se nabavlja iz još jednog rudnika", kaže Tokić.

Samostalni sindikat rudnika FBiH i svi uposleni u rudnicima svjesni su izazova koji je pred rudnicima, smatra Sinan Husić, predsjednik Sindikata.

"Ne možete nam zabraniti da kažemo da, ako je naprasno odustajanje od kapitalnih projekata u energetskom sektoru u FBiH, izdaja BiH. Vi nas ne možete zaustaviti u razmišljanjima. Narod i rudari žele samo da se obezbijedi minimum uslova u rudnicima dokle god su oni potrebni energetskom sektoru. Ništa više", rekao je Husić. On se osvrnuo i na pomenuto nabavljanje uglja iz Stanara za potrebe Termoelektrane Tuzla.

"Vjerovatno je da vlasti i 'Elektroprivreda BiH' u ovoj situaciji razmišljaju o nekom novom pravcu, ispipavaju puls javnosti. Nas ne bi iznenadilo da ugalj počne dolaziti i iz Sanskog Mosta, gdje se vrši eksploatacija", izjavio je Husić.