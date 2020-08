I roditelji dobojskih osnovaca se raduju početku nastave

DOBOJ - Povratku u školske klupe raduju se roditelji dobojskih osnovaca jednako kao i njihovi mališani jer će, kažu, sa učiteljima i nastavnicima bolje usvajati gradivo nego u društvu mama i tata.

"Dok je trajala online nastava, bila je ludnica. Prvo, teško je to sve ispratiti sa sve troje djece, pratiti nastavu i postići da sve to funkcioniše i na kraju opet ispadne da djeca teško usvajaju gradivo jer prekratko je. Nastava od pet-deset minuta djetetu ništa ne objasni. Bolje je kada je u klupi, učitelj ipak objasni djeci to lijepo, posveti se više vremena predmetu. Nije isto gledati predmet na televizoru pet minuta i biti na času sa učiteljem", kaže Radislav Jović iz Osječana, otac petoro djece, od kojih su troje školarci.

"Njima nije bilo teško, bilo je meni teško. Više puta moram pored njih sjediti i tjerati ih da prate, pokazivati, pomagati, a ovako kada odu u školu nauče nešto. U svakom slučaju, bolje je da idu u školu", iskren je Duško Stojanović, samohrani otac iz Šešlija čiji sinovi će od 1. septembra u četvrti i peti razred.

Nimalo jednostavno nije bilo ni Mirsadi Stojaković, koja ima petoro djece, od kojih je četvoro školaraca.

"Bilo je, boga mi, teško. Bolje im je u školi, prije će naučiti gradivo nego uz televizor", smatra Stojakovićeva.

Mirsadu smo juče sreli u dobojskom Centru za socijalni rad gdje su za učenike osnovnih škola od trećeg do devetog razreda koji dolaze iz višečlanih i socijalno ugroženih porodica uručeni udžbenici.

Nadamo se da će kupovina ovih udžbenika roditeljima olakšati finansiranje troškova školovanja djece jer početak školske godine i roditeljima koji imaju redovna primanja je znatan trošak u budžetu, a da ne govorimo o roditeljima sa više djece i koji imaju mala primanja. Birali smo višečlane porodice i koje su naši korisnici, najčešće bez primanja i sa minimalnim primanjima", rekao je Vedran Mitrović, direktor Centra za socijalni rad.

Nabavka udžbenika za 29 učenika iz višečlanih i socijalno ugroženih porodica finansirana je iz budžeta grada.

"Ja im želim srećnu, uspješnu narednu školsku godinu, nadajući se da pandemija neće prouzrokovati obustavu nastave, ne samo njima, već svim učenicima koji kreću u školske klupe, pogotovo prvačićima koji priželjkuju, očekuju početak školske godine", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.