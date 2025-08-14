Incident na Olimpijskom bazenu Otoka: Tri osobe završile u bolnici

Nakon što su danas na Olimpijskom bazenu Otoka tri korisnika zatražila medicinsku pomoć zbog iritacije očiju i disajnih puteva, oglasila se uprava bazena.

"Danas, u poslijepodnevnim satima, tri korisnika plivališta JP ‘Olimpijski bazen Otoka’ d.o.o. Sarajevo zatražila su hitnu medicinsku pomoć, koja im je na licu mjesta i ukazana. Trenutno je u toku policijski uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzroci ovog događaja. Više informacija bit će dostupno nakon završetka uviđaja. Dok traje uviđaj, plivalište neće raditi", saopštila je Uprava JP "Olimpijski bazen Otoka".

"Radio Sarajevo" javlja da je na Olimpijskom bazenu Otoka došlo do obustave svih aktivnosti nakon prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava za dezinfekciju.

Prostorije su evakuisane i pregledane kako bi se hemikalije uklonile, a ulaz u kompleks trenutno nije dozvoljen zbog istražnih radnji inspekcije i policije. Tri muškarca su zatražila ljekarsku pomoć zbog iritacije očiju i disajnih puteva te se trenutno nalaze na Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu.