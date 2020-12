Incko: Želim da i Srbi dobiju svoj mandat u Mostaru

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u nedjelju je u Mostaru obišao biračka mjesta.

U razgovoru za televiziju "N1" rekao je da je vidio veoma svečanu atmosferu u gradu na Neretvi, da su svi građani disciplinovani i poštovali sve mjere te da se nada da će, nakon ovog dana, Mostar biti specijalan grad koji povezuje cijelu državu, kao što mu i sam naziv kaže.

"Dolazile su cijele porodice. Većinom su dosta mladi ljudi u biračkim komisijama. Neki koji nikada nisu glasali, bilo je začuđujuće i jako prijatno to vidjeti", rekao je Incko.

Na pitanje da li je ovo rezultat velikog pritiska međunarodne zajednice, Incko je rekao da je to prije svega rezultat "velikih očekivanja".

Istakao je da je jedan od njegovih bivših zamjenika održao oko 100 sastanaka sa strankama, ali da dogovori nisu prošli u Paralmentu.

"Onda smo imali slučaj 'Irma Baralija' i onda su se angažovale ambasade SAD-a i EU i stranke su vidjele da je došao trenutak kada je pritisak i očekivanje i sa domaće strane velik. Tu je bila i neka kalkulacija HDZ-a 'ako potpišemo za Mostar onda ćemo dobiti izborni zakon'", kazao je Incko.

Govoreći o međusobnim optužbama HDZ-a i SDA o kršenju sporazuma, Incko je rekao da je dobio neka pisma, ali da je potrebno imati sve činjenice kako bi se došlo do istine i onda CIK uradio određene korake.

"Što se tiče izbornog zakona, mislim da su oba lidera potpisala to pismo namjere da će raditi na tome i da će 2021. godine doći do rješenje jer su 2022. godine izbori i nadamo se da će se to desiti. Međutim, možda neki još čekaju na amdinistraciju Bidena da dođe neki njegov savjetnik, ali to je u interesu građana da se što prije riješi, pogotovo što imamo novi slučaj Svetozar Pudarić koji je nažalost preminuo, a koji se žalio da se on kao Srbin iz Sarajeva ne može kandidovati za Predsjedništvo i dobio je presudu. To rješenje treba napraviti", rekao je Incko dodavši kako diskrimnacija u slučaju "Sjedić-Finci" traje 25 godina.

Istakao je da Mostar već sutra treba početi raditi, što prije formirati Gradsko vijeće koje bi usvojilo Statut da bi se izabrao gradonačelnik koji će u budućnosti raditi pod kontrolom vijeća.

"To nismo imali 12 godina, držimo palčeve da će to uspjeti. Mostar ima podršku međunarodne zajednice i nadamo se da više neće biti priče o aferama. Mostar može biti specijalan grad, on je multietnički i želim da Srbi dobiju svoj mandat, da taj grad koji se zove grad mosta ne povezuje samo lijevi i desni brijeg, i Bošnjake i Hrvate, već simoblični grad koji povezuje cijelu državu", poručio je Incko.

(N1)