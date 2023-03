Inflacija podigla penzionerima članarinu

DOBOJ - Zbog inflacije članarina u dobojskom Udruženju penzionera od januara je skočila sa tri na četiri KM, ali iz ove organizacije poručuju da su povećana i izdvajanja za članove.

"To nije povećanje zato da mi uzmemo penzionerima, kao što neki kažu: 'Vi ste nama uzeli marku.' Mi smo na račun te marke sada penzionerima dali mnogo više nego što smo davali. Recimo, porodica umrlog člana koja je do sada za pogrebninu primala 400 maraka, sada će od jula dobijati 500 maraka. Znači, zbog te jedne marke 100 maraka više dobijaju. Zatim, tu je još jedna promjena. Ranijom odlukom iz 2011. bilo je regulisano da za penzionera koji je do tri godine bio član Udruženja u slučaju njegove smrti porodica nije imala pravo na naplatu pogrebnih troškova. Sada je ta odluka izmijenjena. Sada za penzionera, ako je samo jedan mjesec bio član, znači bitno je da je platio samo jednu članarinu, porodica dobija 150 maraka, a isti iznos dobija se do tri godine članstva. Od tri do sedam godina, ako je penzioner bio u tom rasponu član, porodica dobija 350 maraka, a za one koji su sedam i više godina bili članovi porodica dobija 500 maraka", izjavio je Rajko Gligorić, predsjednik Udruženja penzionera Doboj.

Raspon visine penzija dobojskih umirovljenika je veoma šarolik i kreće se od 275 do 1.200 KM.

"Oko 2.500 penzionera prima onaj najniži iznos penzije 275 maraka, do 3.500 penzionera prima penziju od 350 do 400 maraka. Možemo reći da su to jako niske penzije za ove uslove života, i kada uzmete da sada jedan penzioner koji ima, na primjer, 400 ili 500 maraka penziju, živi u gradu u dvosobnom stanu sa suprugom, a znamo da sada svaki penzioner u prosjeku oko 100 maraka daje za lijekove, pa dok plati režije, postavlja se pitanje kako ti ljudi stvarno prežive taj mjesec", naveo je Gligorić.

On je članovima poručio da će tokom ove godine penzioneri biti upućivani u banjska lječilišta po programu Vlade RS.

"Čekamo da se objavi konkurs, o čemu će biti upoznati svi naši penzioneri, zatim mogućnost odlazak u banjska lječilišta na odgođeno plaćanje, na šest rata sa deset posto popusta, a ono na šta bih takođe podsjetio naše penzionere jeste da u toku ove godine mogu vršiti i nabavku uglja na odgođeno plaćanje u osam rata", naveo je prvi dobojski penzioner, te nakon voćarsko-pčelarskog kursa najavio niz aktivnosti planiranih u 2023.

"Biće još kurseva i predavanja, prije svega iz oblasti zdravlja, zatim biće određene aktivnosti kao što su sportske, imamo naša dva šahovska turnira koja se realizuju u aprilu i avgustu, zatim biće izleta, zabava, druženja i još mnogo štošta", kaže Gligorić.

Prema evidenciji Fonda PIO RS u Doboju živi 10.875 penzionera, a od ovog broja oko 7.800 su članovi Udruženja penzionera.

"Imamo povratničko udruženje penzionera, Bošnjaka, koji uglavnom preferiraju da budu članovi tog udruženja", naveo je Gligorić.