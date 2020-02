Inicijativa Kozarca dovela do sukoba Tubina i Predojevića

PRIJEDOR – U prostorijama Boračke organizacije Prijedor danas je došlo do incidenta, navodnog šamara, psovki i verbalnog okršaja između Milana Tubina, narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednika SDS-a u Prijedoru, te Zorana Predojevića, predsjednika Boračke organizacije u Prijedoru.

Ovaj obračun u kancelariji Predojevića, kako kaže Tubin, uzrokovan je Inicijativom Kozarca da postane opština koja je u ponedjeljak trebala biti na dnevnom redu pred odbornicima u Skupštini grada Prijedora. Na ovoj skupštini Slavko Švraka, odbornik SDS-a koji je i član Predsjedništva Boračke organizacije u Prijedoru, kako tvrdi Tubin, nije htio da podrži da se ova tačka skine sa dnevnog reda.

"Ja sam kao narodni poslanik zabrinut za građane i oglasio sam se i zamolio BO da se oglasi da li ona stvarno podržava da Kozarac bude opština", kaže Tubin.

On kaže da se jutros telefonski čuo sa Predojevićem koji je počeo da psuje i vrijeđa familiju, te je otišao u njegovu kancelariju kako bi razgovarao sa njim.

"Ušao sam u njegovu kancelariju i bili smo sami. Bilo je teških riječi, bilo je galame. Moja porodica je mnogo dala u ratu, a on je vrijeđao, i prijetio na mnoge načine. Rekao sam mu da sumnjam da ima veze sa inicijativom i da je vjerovatno uzeo novac da Kozarac dobije status opštine. Tu je bila strašna galama i kada sam otišao od njega, on je izjavio kako sam ja njega šamarao i slično tome. Međutim to nije tačno, nije bilo fizičkog kontakta i to odgovorno tvrdim", kaže Tubin.

On je pojasnio da je Predojević u jednom momentu njega odgurnuo i da se tu sve završilo, te poručuje da će tražiti od BO Prijedor da se oglasi o Inicijativi. Dodao je da su se kao stranka ogradili od toga kako je glasao Švraka koji je odbornik SDS-a.

Predojević je rekao da je jutros imao telefonski razgovor sa Tubinom, koji je poslije došao u njegovu kancelariju gdje je došlo do fizičko obračuna, šamara.

"On me je ujutru nazvao da osudimo Švrakino ponašanje. Nakon telefonskog razgovora došao je u moju kancelariju i prvo me pitao kome ja prijetim, te istog momenta me udario desnom rukom u lijevi obraz što se desilo u 15 sekundi nakon njegovog dolaska. Tad su ljudi koji rade sa mnom stali između njega i mene i poslije je bilo verbalnog duela. Kad je izlazio psovao je i nazivao me pogrdnim imenima, a ja mu u životu nisam prijetio, kao što on kaže", rekao je Predojević i dodao da sve i da je bilo vrijeđanja, Tubin nije imao pravo da dođe u njegovu kancelariju i da ga šamara, te da se BO neće oglašavati o Inicijativi Kozarca, jer ih to ne interesuje.

Vesna Pačariz, portparol PU Prijedor, rekla je da je prijavljeno da je u prostorijama BO Prijedor fizički napadnuta osoba Z.P, nakon čega su policijski službenici izašli na mjesto događaja, a da je u toku utvrđivanje okolnosti.