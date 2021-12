Inspekcija utvrdila: Sanicu kopaju bez neophodnih dozvola

KLJUČ - Federalni urbanistički inspektor je nakon inspekcijskog nadzora radova koji se izvode na koritu rijeke Sanice, u istoimenom mjestu nadomak Ključa, utvrdio da za njih nisu pribavljene sve potrebne zakonske saglasnosti i dozvole.

Kako je navedeno u inspekcijskom nalazu, to se u prvom redu odnosi na to da je urbanističku saglasnost i odobrenje za radove izdala općina Ključ, a da je zakonskom regulativom propisano da takvu saglasnost, s obzirom na to da je Sanica proglašena vodom prve kategorije, treba izdati Ministarstvo za građenje i prostorno uređenje FBiH.

"Na osnovu utvrđenih činjenica sačinjen je zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru i proslijeđen je Ministarstvu za građenje i prostorno uređenje s prijedlogom da se urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje proglase ništavnim", naveo je federalni inspektor.

Muhamed Kučuković, mještanin i ekološki aktivista te jedan od organizatora protesta za zaštitu Sanice, zadovoljan je što su njihovi dosadašnji napori rezultirali ovakvim ishodom, ali dodaje kako radovi na taj način nisu zaustavljeni.

"Uprkos svemu bageri dovršavaju posao, kopaju korito rijeke, uništavaju staništa ribe, priobalno drveće te kompletnu floru i faunu, a u toku je i oblaganje obala kamenom. Ono što ćemo mi poduzeti su krivične prijave protiv izvođača radova i onih koji su sve ovo omogućili", kazao je Kučuković.

Prema njegovim riječima, jedan od zahtjeva biće i to da se narušeni ambijent rijeke dovede u prvobitno stanje, kako je to izgledalo prije izvođenja radova.

Poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i ekološka aktivistkinja Sanela Klarić istakla je kako će od nadležnih federalnih institucija zahtijevati da se radovi odmah obustave te je pohvalila aktivizam mještana koji su uspjeli alarmirati javnost o ovom problemu.

"Nadamo se da će se u nekim drugim slučajevima djelovati pravovremeno i uspjeti odbraniti rijeke od ekocida i uništavanja", kazala je Klarićeva. Podsjetimo, pomenuti građevinski radovi su započeli prije mjesec dana, a izvodi ih Agencija za vodno područje rijeke Save.

Njima se, kako je istaknuto, želi regulisati dio vodotoka u dužini od jednog kilometra, te produbiti korito na mjestima gdje se Sanica, za vrijeme poplava, izlijevala iz korita i plavila okolna područja.

Navode kako se planirani radovi izvode u skladu sa propisanom zakonskom procedurom te da je projekat ranije prezentovan predstavnicima lokalne zajednice i da na njega nije bilo primjedaba.

Inače, radovi se izvode na zahtjev mjesne zajednice Sanica, koja je preko općine Ključ kandidirala projekat zaštite od poplava višim razinama vlasti u Federaciji BiH.

Međutim, mještani tvrde da na dijelu vodotoka gdje se radi Sanica nikad nije plavila, niti napuštala svoje korito.