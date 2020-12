Institucije nijeme na dva gradonačelnika u istoj fotelji

ISTOČNO SARAJEVO - Nijedna od institucija u Bosni i Hercegovini još nema odgovor na pitanje kako raspetljati situaciju u gradu Istočno Sarajevo, s obzirom na to da u ovom trenutku i Ljubiša Ćosić, novoizabrani gradonačelnik Istočnog Sarajeva, i Nenad Vuković, aktuelni gradonačelnik ovog grada, imaju sertifikate za obavljanje tog posla.

Naime, Ćosić je sertifikat o preuzimanju mandata preuzeo u utorak i od tog dana mu zvanično počinje teći mandat, međutim Vukoviću mandat ističe tek u martu 2021. godine i on se i dalje nalazi na čelu ovog grada.

I dok Ćosić tvrdi da po zakonu njemu pripada mandat i traži primopredaju dužnosti, Vuković ističe da je evidentno problem pravne prirode i da se ne radi o političkom prepucavanju, već o tome da je neophodno naći rješenje koje neće proizvesti pravne posljedice.

Ono što zabrinjava jeste da niti jedna institucija u BiH nema odgovor na pitanje ko je zaista gradonačelnik i da li treba ili ne treba da se izvrši primopredaja ili ipak treba sačekati mart 2021. godine, kada Vukoviću ističe mandat.

"Pisali smo tri puta CIK-u, jednom Narodnoj skupštini Republike Srpske i jednom Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i ni iz jedne institucije nemamo odgovor. To govori da je pitanje vrlo složeno i da institucije BiH i Republike Srpske ne mogu da napišu da treba ovako ili onako", rekao nam je juče Vuković, ne želeći da prognozira kako će se situacija dalje odvijati.

S druge strane, Ćosić tvrdi da je zakon na njegovoj strani, ali isto ističe da nema odgovora od institucija koje bi trebalo da budu nadležne za to pitanje. Takođe, navodi i to da je Vukoviću mandat dodijeljen od strane CIK-a po tadašnjim zakonima, ali da je kasnije usvojena nova regulativa koja je na snazi i koja govori da on treba da preuzme dužnost.

"Došlo je do promjene zakonodavstva i jasna je situacija kao dan. Zakon u upravi i lokalnoj samoupravi jasno propisuje kada se vrši primopredaja, a i u Statutu grada Istočno Sarajevo piše da se primopredaja vrši u roku od osam dana o dana kada organ nadležan za sprovođenje izbora dostavi uvjerenje. CIK je dostavio uvjerenje i tu je sve jasno", rekao je Ćosić, navodeći da očekuje da iduće sedmice preuzme mandat, ponavljajući da je Vuković izabran po jednom zakonodavstvu, a on po drugom, važećem zakonodavstvu.

Podsjećanja radi, Vuković je na mjesto gradonačelnika grada Istočno Sarajevo kao kadar PDP-a izabran na sjednici Skupštine grada Istočno Sarajevo. Odbornici ove skupštine dolaze iz lokalnih parlamenata opština koje čine grad Istočno Sarajevo, međutim kasnije je izmijenjen Zakon o upravi i lokalnoj samoupravi Republike Srpske i Zakon o gradu Istočno Sarajevo kojim je definisano da gradonačelnika biraju građani na neposrednim izborima za period od četiri godine.

Vuković je juče istakao da je problem i način na koji je zakon usvojen jer se radilo o hitnoj proceduri, za kojom nije bilo potrebe, te navodi da je predlagač "potcijenio, zaboravio ili zapostavio postupke i procedure i prelazni period koji se obično stavlja i prelaznim i završnim odredbama samog zakona".

"I sada imamo to što imamo i vrlo je teško prognozirati šta dalje. Želim samo zakonsko rješenje i ništa drugo. Ovdje nije riječ o politici, već o pravu", rekao je Vuković.