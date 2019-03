VISOKO - Ispred zgrade Opštine Visoko u petak naveče je došlo do intervencije policije nakon što je jedan mladić istresao smeće ispred ovog objekta. Takođe, on je tom prilikom i ostavio poruku na ovom objektu.

Ubrzo je pozvana policija koja je pokupila navedeno smeće zajedno sa porukom.

Prema pisanju portala "visoko.co.ba", koji je objavio i fotografije ovog čina, prije nekoliko godina se desio sličan događaj kada su nezadovoljni građani istresli veću količinu smeća zbog tada neredovnog odvoza istog iz njihove mjesne zajednice.

Takođe, ovaj portal je napravio i fotografije poruke koje je ostavio navedeni mladić. Jedna je na engleskom jeziku i glasi "Be The Change You Want To See", a što je poznata izreka Mahatme Gandija.

U drugoj poruci je napisano "Hakuna Matata", a što je fraza iz svahili jezika, a označava život bez pravila, odgovornosti i briga.