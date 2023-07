Iz dobojskog "Vodovoda" poručuju: "Trošite vodu koliko želite"

DOBOJ - Zbog visokih temperatura povećana je potrošnju vode u Doboju, ali iz ovdašnjeg "Vodovoda" ne samo da ne najavljuju restrikcije, nego potrošačima daju na volju da vodu troše koliko žele.

Mišo Ilić, direktor "Vodovoda", navodi da dnevno korisnicima isporučuju 8.500 kubika vode, što je za tridesetak odsto više nego što je prosjek.

"Ovo je tek početak visokih temperatura i posljedice će se najviše odraziti tek u septembru, pa čak i u oktobru, znači, naši korisnici mogu biti potpuno spokojni, redovno će biti snabdijevanje sa dovoljnim količinama. Mi čak i ne apelujemo na štednju, nema potrebe, i dajemo za komfor našim korisnicima da troše vode onoliko koliko je njima potrebno. Mi imamo tri izvorišta, Luke, Rudanka i Pridjel, i otprilike Luke snabdijevaju sa 50 odsto, Rudanka i Pridjel sa po 25 odsto. Izgradnjom bunara u izvorištu Pridjel mi smo uspjeli da preduprijedimo ovakve i slične situacije kao što je bila prošla godina, koja je bila izrazito sušna, tako da možemo zaključiti iz svega ovoga da niti je sada bilo kakav problem sa snabdijevanjem vodom, niti očekujemo da bi to trebalo da bude u budućnosti", poručio je Ilić.

On je dodao da je prošle godine zabilježen istorijski minimum, odnosno najniži vodostaj rijeke Bosne od kada se isti mjeri, tj. -166, a i pored toga, snabdijevanje vodom je bilo redovno.

Da li troše više vode tokom ljetnih mjeseci nego zimi, pitali smo Dobojlije koje smo zatekli na šalterima "Vodovoda".

"Pa, možda se više pere, ne znam ni ja, presvlačiš se, a baštu nemam, pa najvjerovatnije oni koji imaju da troše ljeti više zbog toga. U kući ne perem velike stvari, tepihe i to. Vozim ih uvijek negdje, tako da je po računu isto, plaćamo za zgradu, to se podijeli po članovima. Isto mi je bilo prošli mjesec, ovaj mjesec i, eto, ne znam, otprilike je isti račun", kazala je Šefika Hasičić.

"U prosjeku trošim negdje oko 10-15 KM i to je mnogo, 10.000 kubika, a ja i supruga smo sami. Ma nema teorijske šanse da toliko potrošimo. Kod njih je sve isto, bez obzira na to da li je ljeto ili je zima. Evo, ja nisam mjesec dana bio kod kuće, sada baš gledam", rekao je Dobojlija koji nije htio otkriti svoje ime.

Osim dovoljnih količina, potrošačima je bitna i ispravnost vode koju koriste te iz "Vodovoda" poručuju da mjesečno izvrše oko stotinu kontrola u laboratoriji.

Na žalbe građana da iz njihovih slavina zna poteći i žuta voda, odgovaraju:

"Skoro je bila jedna takva fotografija, ne bih mogao tvrditi, ali ono prosto ne liči uopšte na vodu, mislim da su to neke druge stvari. Može se desiti, zaista, mi imamo gotovo svakodnevno kvarove. Oko 130 kilometara vodovodne mreže je zaista izazovno održavati i dešavaju se kvarovi, naročito imajući u vidu da tu ima materijala koji su ugrađeni i prije stotinu godina, jer počeci razvoja 'Vodovoda' su od 1912. Imajući sve to u vidu, realno je očekivati da se dese kvarovi. Prilikom saniranja tih kvarova može doći do zamućenja vode, ali nikako onako kao što je to prikazano na nekim slikama", istakao je Ilić.