Izabrano najbolje idejno rješenje uređenja "Malih ada"

BOSANSKA KRUPA - Stručna komisija u Bosanskoj Krupi odabrala je idejno rješenje uređenja "Malih ada" autorice Ane Virijević.

Grad Bosanska Krupa raspisao je konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja "Malih ada" u Bosanskoj Krupi.

Konkurs je objavljen kako bi se došlo do najkvalitetnijeg idejnog rješenja koje će u prostornom, ambijentalnom, vizuelnom i funkcionalnom smislu stvoriti ugodan prostor za sve korisnike.

"Nakon provedenog konkursa došli smo do idejnog rješenja uređenja Malih ada i sada slijedi realizacija. Naravno, idejno rješenje će pretrpjeti određene prilagodbe samoj lokaciji Malih ada, a predstoji nam i izrada glavnog projekta, te ostali koraci potrebni da se dođe do implementacije projekta. Sam početak radova na uređenju Malih ada planiramo u narednoj godini, a koliko će to sve koštati teško je u ovom momentu reći, ali se možemo voditi iznosom od 1.500.000 KM kolika je predračunska vrijednost u pobjedničkom rješenju", istakao je gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović.

Nagrađeno idejno arhitektonsko-urbanističko i pejzažno rješenje podrazumijeva uređenje područja "Malih ada" stvarajući kvalitetnije estetsko-funkcionalno okruženje koje će odgovoriti zahtjevima građana i posjetilaca uz poštovanje standarda uređenja i primjene elemenata zaštite okoliša.

Projekat će obuhvatiti svih osam ada, sa potprojektima za svaku adu zasebno, kako bi svaka ada imala svoj osnovni sadržaj i turističku ponudu.

Prilikom uređenja Malih ada primjenjivaće se savremeni materijali koji će se uklapati u postojeće okolno okruženje, ukloniće se sve arhitektonske barijere za kretanje osoba u kolicima ili smanjene pokretljivosti, sve površine će biti osvijetljene uz poštivanje kriterijuma zaštite, a kompletan prostor biće opremljen i urbanim mobilijarom.

U prostoru će se takođe integrisati nove sadnice visokog i niskog rastinja koje će ga oplemeniti, a istovremeno omogućiti i nesmetano održavanje.