Izgrađena dva betonska mosta

SREBRENICA - U srebreničkim naseljima Đozići i Vidikovac izgrađena su dva manja betonska mosta čija ukupna vrijednost iznosi 42.000 KM.

Prema riječima zamjenika načelnika Srebrenice Nermina Alivukovića, mostovi, čiju izgradnju su finansirali Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH i opština Srebrenica, od danas mogu da se koriste.

Most na Pusmilićkom potoku povezuje Đoziće i Kovačice i to je najkraći put iz mjesne zajednice Orahovica do centra opštine.

Most preko rijeke Križevice omogućava vlasnicima većeg broja kuća sa lijeve obale da vozilima prilaze kućama, što do sada nisu mogli preko uske drvene ćuprije koju su koristili.

Izgradnja ovih mostova olakšava putnu komunikaciju stanovnicima obližnjih naselja i utiče na poboljšanje uslova života na području ove lokalne zajednice.