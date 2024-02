Izgradnja pješačkog mosta u Slavinovićima u završnoj fazi

TUZLA - Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, Miralem Mulać, obišli su radove na izgradnji pješačkog mosta preko reguliranog korita rijeke Jale u naselju Slavinovići.

Novi most je postavljen i spojene su dvije obale rijeke Jale kod Osnovne škole u Slavinovićima. Planirano je da most bude potpuno završen u narednih 10 do 15 dana. Ukupna investicija iznosi oko 125.000 KM.

“Tuzla će i iduće godine biti pravo gradilište, nastavljajući s trendom investicija i velikih radova infrastrukturnih i komunalnih projekata na području grada. Cilj nam je riješiti probleme koje su identifikovali građani, a koje smo uvrstili u budžet. Izgradnja novog mosta u naselju Slavinovići je odgovor na zahtjeve građana, s obzirom da je prethodni most bio ilegalan i u lošem stanju. Poslušali smo njihove potrebe, planirali sredstva u budžetu, proveli postupke odabira izvođača i sada prisustvujemo spajanju obala rijeke Jale ovim pješačkim mostom. Hvala građanima na strpljenju, a most je bio prijeko potreban za sve nas”, izjavio je Lugavić.

