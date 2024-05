Izgradnja trolejbuske mreže ide planiranom dinamikom

SARAJEVO - Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta obišao je radove na izgradnji trolejbuske mreže do Vogošće.

S predstavnicima izvođača i podizvođača radova i nadzorom razgovarano je o svim aktivnostima koje su do sada realizovane, izazovima s kojima se susreću na terenu, ali i o dinamici radova, koja ide prema planiranim očekivanjima.

Trenutno se vrše radovi na polaganju napojnih kablova na dionici od elektrovučne podstanice Jezero do naselja Šip. Do sada je položeno četiri kilometra kablova, a plan je da se do kraja sedmice položi još dva kilometra.

Antikorozivna zaštita se izvodi na 483 postejeća stuba, a građevinski radovi na elektrovučnoj stanici u Hotonju se privode kraju i uskoro je spremna na priključenje, dok su radovi na stanici u Vogošći u toku. U proteklom periodu na pomenutoj dionici izvršeni su pripremni građevinski radovi, poput iskopavanja rovova, polaganja cijevi, provlačenja podzemnih kablova, postavljanje potrebnih šahtova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.