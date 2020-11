Izmijenjena procedura za podnošenje zahtjeva za podsticaje

BIJELJINA - Gradsko Odjeljenje za poljoprivredu u Bijeljini obavještava poljoprivredne proizvođače da će pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice i uljane repice u 2021. godini (sjetva jesen 2020. godine) imati poljoprivredna gazdinstva koja dostave zahtjeve Agenciji za agrarna plaćanja Republike Srpske, u skladu s Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela koji će biti usvojen početkom 2021. godine.

To podrazumijeva da se dosadašnja procedura mijenja i da korisnici nisu u obavezi dostavljati zahtjeve za ostvarivanje ove vrste podsticaja do 31. januara, kao do sada, već nakon usvajanja Pravilnika za 2021. godinu.

Ostali propisani kriterijumi će biti slični kao i ranije, što znači da su potencijalni korisnici ovog podsticaja dužni da sačuvaju potrebnu dokumentaciju (maloprodajne fiskalne račune, veleprodajne fakture...).