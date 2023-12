Izmjena režima saobraćaja zbog dočeka Nove godine

SARAJEVO - Na zahtjev Gradske uprave Grada Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost za privremenu izmjenu režima saobraćaja radi održavanja javnog dočeka Nove 2024. godine, koju će vršiti policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Od 28. decembra od 8 sati do 1. JANUARA do 3 sata, zabranjeno je saobraćanje u lijevoj traci u ulici Maršala Tita, na dijelu od spomenika Vječna vatra do ulice Kulovića i dijela trotoara sa lijeve strane saobraćajnice, dok preostali dio kolovoza i trotoara ostaje slobodan za saobraćaj.

Na dan 30. decembra od 19 do 22 sata, radi izvođenja generalne probe muzičkog nastupa, zabranjen je saobraćaj za motorna vozila u ulici Mula Mustafe Bašeskije, na dijelu od spoja s ulicom Pehlivanuša do spoja s ulicom Kaptol i u ulici Maršala Tita, na dijelu od spoja s ulicom Kaptol do spoja s ulicom Kulovića. Zabrana se ne odnosi na vozila hitne i vatrogasne službe, policije i vozila pod pratnjom.

Takođe, 30. decembra od 8 sati do 1. januara do 3 sata na snazi će biti zabrana saobraćanja i parkiranja motornih vozila u ulici Kaptol, na dijelu spoja s ulicom Mehmeda Spahe do spoja s ulicom Mula Mustafe Bašeskije.

Za nedjelju 31. decembra u vremenskom periodu od 16 sati do 3 sata 1. januara planirana je zabrana saobraćaja za motorna vozila u ulici Mula Mustafe Bašeskije na dijelu spoja s ulicom Pehlivanuša, do spoja s ulicom Kaptol i u ulici Maršala Tita na dijelu od spoja s ulicom Kaptol do spoja s ulicom Radićeva.

Takođe važiće zabrana saobraćanja i parkiranja u ulici Ćemaluša, na dijelu od spoja s ulicom Mula Mustafe Bašeskije do spoja s ulicom Branilaca Sarajeva, te zabrana saobraćanja i parkiranja u ulici Kulovića, na dijelu spoja s ulicom Branilaca Sarajeva do spoja s ulicom Maršala Tita

Zabrana saobraćanja i parkiranja biće i u ulici Dalmatinska, na dijelu od spoja s ulicom Mehmeda Spahe do spoja s ulicom Maršala Tita, te zabrana parkiranja u ulici Alije Isakovića, u neposrednoj blizini ulice Maršala Tita. Zabrana saobraćanja i parkiranja važiće i u ulici Pruščakova, na dijelu od spoja s ulicom Mehmeda Spahe do spoja s ulicom Maršala Tita, u ulici Trampina, na dijelu od spoja s ulicom Mehmeda Spahe do spoja s ulicom Maršala Tita, u ulici Šenoina, na dijelu spoja s ulicom Branilaca Sarajeva do spoja s ulicom Maršala Tita i u ulici Radićeva, na dijelu od spoja s ulicom Branilaca Sarajeva do spoja s ulicom Maršala Tita.

Zabrana parkiranja motornih vozila u nedjelju, 31. decembra u periodu od 16 do 22 sata biće u ulicama Zelenih Beretki i Branilaca Sarajeva, od ukrštanja s ulicom Ćumurija do spoja s ulicom Radićeva, a zbog održavanja novogodišnjeg koncerta Sarajevske filharmonije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.